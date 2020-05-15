Главная Новости Власть У Харкові демонтують дві тисячі незаконних МАФів
15.05.2020  11:06   

У Харкові демонтують дві тисячі незаконних МАФів

Кампанія з демонтажу нелегально розміщених тимчасових споруд проходить у Харкові.


://city.kharkov.ua

Зокрема, вчора, 14 травня, були демонтовані два павільйони, встановлені без дозвільних документів на пр. Героїв Сталінграда, 136-в у Слобідському районі. Як повідомив заступник начальника відділу Департаменту територіального контролю Євгеній Михайлов, ці об'єкти перебували тут без необхідних документів, що є порушенням правил благоустрою Харкова, тому профільні служби примусово демонтували МАФи.

«На дані об'єкти спеціалісти департаменту вивісили приписи з вимогою демонтувати їх у триденний термін. Ці вимоги не були виконані, тому проводиться демонтаж у примусовому порядку», - зазначив Євгеній Михайлов.

Роботи з демонтажу самовільно розміщених МАФів розпочали на початку тижня. У Департаменті територіального контролю зазначили, що вже знесено шість нелегальних споруд у Шевченківському та Московському районах.

Як повідомив Євгеній Михайлов, найближчим часом у місті планується демонтувати самовільно розміщені споруди загальною площею 6 тис. кв. м. У цілому протягом останніх трьох років виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення щодо звільнення території міста від 3 тис. самовільно розміщених об'єктів, які будуть демонтовані у примусовому порядку. Тисяча з числа цих рішень - виконана. У тому числі в Слобідському районі за рішенням виконкому повинні знести 320 самовільно розміщених об'єктів, і протягом останніх років 140 були розібрані.

Спеціалісти зауважують, що і надалі контролюватимуть дотримання правил благоустрою Харкова.

Источник:   ХГС
 Тэги:  благоустройство, демонтаж, харьков, маф
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 ЖКХ Как приводят в порядок дворы в Харькове (ФОТО)   07.05 ЖКХ Как приводят в порядок дворы в Немышлянском районе (ВИДЕО) 06.05 ЖКХ Как благоустраивают придомовые территории в Индустриальном районе
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 