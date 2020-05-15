15.05.2020 11:06

У Харкові демонтують дві тисячі незаконних МАФів

Кампанія з демонтажу нелегально розміщених тимчасових споруд проходить у Харкові.



://city.kharkov.ua

Зокрема, вчора, 14 травня, були демонтовані два павільйони, встановлені без дозвільних документів на пр. Героїв Сталінграда, 136-в у Слобідському районі. Як повідомив заступник начальника відділу Департаменту територіального контролю Євгеній Михайлов, ці об'єкти перебували тут без необхідних документів, що є порушенням правил благоустрою Харкова, тому профільні служби примусово демонтували МАФи.



«На дані об'єкти спеціалісти департаменту вивісили приписи з вимогою демонтувати їх у триденний термін. Ці вимоги не були виконані, тому проводиться демонтаж у примусовому порядку», - зазначив Євгеній Михайлов.



Роботи з демонтажу самовільно розміщених МАФів розпочали на початку тижня. У Департаменті територіального контролю зазначили, що вже знесено шість нелегальних споруд у Шевченківському та Московському районах.



Як повідомив Євгеній Михайлов, найближчим часом у місті планується демонтувати самовільно розміщені споруди загальною площею 6 тис. кв. м. У цілому протягом останніх трьох років виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення щодо звільнення території міста від 3 тис. самовільно розміщених об'єктів, які будуть демонтовані у примусовому порядку. Тисяча з числа цих рішень - виконана. У тому числі в Слобідському районі за рішенням виконкому повинні знести 320 самовільно розміщених об'єктів, і протягом останніх років 140 були розібрані.



Спеціалісти зауважують, що і надалі контролюватимуть дотримання правил благоустрою Харкова.