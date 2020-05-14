14.05.2020 15:29

Геннадій Кернес: Проєкт «Екополіс ХТЗ» - стратегічний для Харкова (ФОТО)

Китайська компанія «ZTE» візьме участь у розвитку «Екополіса ХТЗ» Меморандум про співпрацю між групою компаній «DCH» і корпорацією «ZTE» (Китай) був підписаний сьогодні, 14 травня, у готелі «Харків Палас».



//city.kharkov.ua

Підписи під документом у режимі онлайн поставили президент групи «DCH» Олександр Ярославський, директор керуючої компанії бізнес-парку «Екополіс ХТЗ» Віталій Баранніков, віце-президент «ZTE Corporation» Сюе Бінь і генеральний директор «ZTE Ukraine» Хуан Мінсі.

Олександр Ярославський нагадав, що «Екополіс ХТЗ» - це індустріальний технопарк, який буде побудований на території Харківського тракторного заводу. У нього планується інвестувати 1 млрд дол. Загальна площа будівель і споруд «Екополіса» перевищить 550 тис. кв. м, і там буде створено близько 10 тис. нових робочих місць. Проєкт передбачає будівництво індустріального парку, бізнес-інкубатора, торгового та агротехнічного кластерів, лабораторно-діагностичного центру інфекційних хвороб та санітарного захисту тощо.

«Ми розраховуємо, що компанія «ZTE» буде нашим повноцінним партнером у реалізації цього проєкту. Сподіваємося, що й інші міжнародні та українські компанії візьмуть у ньому участь, бо «Екополіс ХТЗ» - це проєкт не локального, а національного масштабу. Зокрема, ми запросили до участі компанію «Алібаба», - зазначив Олександр Ярославський.

Почесним гостем церемонії підписання меморандуму став Харківський міський голова Геннадій Кернес. Він підкреслив, що проєкт «Екополіс ХТЗ» є стратегічним для Харкова.

«Цей проєкт внесений до Стратегії розвитку міста. Ми будемо приділяти йому особливу увагу і допомагати своїми можливостями, оскільки місто теж іде шляхом цифрової трансформації та діджиталізаціі. Все це робиться для зручності харків'ян. У «Екополісі» працюватимуть IT-компанії, і ми зможемо використовувати їхні ресурси в наших міських проєктах - у створенні і розвитку ситуаційного центру, концепції «смарт сіті» та інших», - зазначив Геннадій Кернес.

Довідка. Компанія «ZTE» є постачальником сучасних телекомунікаційних систем, мобільних пристроїв і корпоративних технологічних рішень для споживачів, операторів, приватних компаній і клієнтів з державного сектора. Продуктами і сервісами ZTE користуються в більш ніж 160 країнах.