14.05.2020 10:45

Количество выздоровевших впервые превысило количество зарегистрированных заболевших

Но метро на следующей неделе все равно не откроют - в Минздраве уточнили, что разрешат в рамках ослаблений с 22 мая и как продолжится карантин.



Виктор Ляшко. Фото: moz.gov.ua

Следующий этап ослабления карантина стартует в Украине с 22 мая. Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что станет разрешено для украинцев в его рамках.

Об этом он рассказал на онлайн-брифинге в четверг, 14 мая.

Новые смягчения карантина будут включать запуск общественного транспорта. Однако речь идет о городском, а не межобластном сообщении. Ляшко уточнил, что транспорт будут запускать между регионами по примеру адаптивного карантина (то есть везде разные ограничения). Старт планируется в начале июня, если динамика заболеваемости коронавирусом будет под контролем. МЕТРО НЕ ОТКРОЮТ.

По Украине в конце мая начнут открывать детские сады. Это же касается отелей (не хостелов), у которых нет ресторанов.

Также власти разрешат провести Внешнее независимое оценивание (ВНО), которое запланировано на июнь-июль этого года.

Кроме этого, в стране позволят проводить спортивные соревнования, но исключительно без зрителей.

В то же время Степанов предупредил, что Украина будет жить в адаптивном карантине. Это значит, что в областях с большим числом заболевших коронавирусом ограничения будут ужесточены и наоборот. Специалисты будут сравнивать количество новых случаев за последнюю неделю и тестирований на 100 тыс. населения, а также загруженность местных больниц.

Глава Минздрава добавил, что в Украине сегодня впервые зафиксировали снижение актуального числа зараженных COVID-19. Выздоровевших (427) за последние сутки оказалось больше заболевших (422).