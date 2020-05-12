12.05.2020 13:25

Геннадий Кернес: Харьков и харьковчане достойно почтили память наших героев 9 мая

Городской голова Харькова прокомментировал мероприятия по случаю празднования 75-летия победы



://city.kharkov.ua

Харьков и харьковчане достойно почтили память наших героев, не вернувшихся с войны, и тех ветеранов, что принесли нам Победу и ушли уже в мирное время. А так же мы сказали «Спасибо» тем немногим свидетелям и участникам страшной войны, кто еще с нами.

В послепраздничные дни хочу опубликовать песню о мире, записанную в карантинные дни нашей одаренной харьковской детворой.