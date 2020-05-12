Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Харьков и харьковчане достойно почтили память наших героев 9 мая
12.05.2020  13:25   

Геннадий Кернес: Харьков и харьковчане достойно почтили память наших героев 9 мая

Городской голова Харькова прокомментировал мероприятия по случаю празднования 75-летия победы


://city.kharkov.ua
Харьков и харьковчане достойно почтили память наших героев, не вернувшихся с войны, и тех ветеранов, что принесли нам Победу и ушли уже в мирное время. А так же мы сказали «Спасибо» тем немногим свидетелям и участникам страшной войны, кто еще с нами.
 
В послепраздничные дни хочу опубликовать песню о мире, записанную в карантинные дни нашей одаренной харьковской детворой.
 
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, карантин, мероприятия, харьков, комментарии, коронавирус, профилактика, ответственность
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.05 Власть Почесний харків'янин Леонід Шутенко святкує день народження 12.05 Власть Сьогодні - день народження почесного харків'янина Володимира Шумілкіна 09.05 Общество Харків'яни взяли участь в акції «Полк Перемоги» (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 