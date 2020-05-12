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12.05.2020  10:10   

Почесний харків'янин Леонід Шутенко святкує день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 12 травня, привітав із днем ​​народження Леоніда Шутенка - Почесного громадянина міста Харкова, почесного ректора Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.


://city.kharkov.ua

«Ваше життя - це яскравий приклад професіоналізму і наполегливості, високої відповідальності за справу. Ви зробили вагомий внесок у розбудову та розвиток Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.

Від усієї душі бажаю Вам міцного здоров'я, сімейного затишку та наснаги! Хай кожен новий день буде багатим на радісні звістки, приємні події та добрі справи!» - говориться у привітанні міського голови.

Источник:   ХГС
 Тэги:  шутенко, бекетова, харьков, кернес, поздравления
 
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