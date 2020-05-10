10.05.2020 15:50

10 мая Президент наградил 15 многодетных матерей, живущих на Харьковщине

Почетные звания за воспитание пятерых и более детей получили 678 украинок



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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О присвоении почетного звания« Мать-героиня ». За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин.

Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Среди награжденных - 31 жительница Винницкой области, 108 - Волынской, 12 - Днепропетровской, 17 - Донецкой, 26 - Житомирской, 49 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 39 - Ивано-Франковской, 16 - Киевской и 20 - города Киева.

Также званием «Мать-героиня» отметили 9 жительниц Кировоградской области, 2 - Луганской, 58 - Львовской, 16 - Николаевской, 34 - Одесской, 8 - Полтавской, 74 - Ровенской, 7 - Сумской, 15 - Тернопольской, 15 - Харьковской, 3 - Херсонской, 20 - Хмельницкой, 18 - Черкасской, 53 - Черновицкой и 14 - Черниговской.

Жительницам Украины, получившим звание "Мать-героиня", положена единоразовая выплата в размере десяти прожиточных минимумов, а также надбавки к пенсии и льготы, предусмотренные для многодетных семей.