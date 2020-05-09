09.05.2020 15:15

Геннадий Кернес эффектным видео подытожил утренние мероприятия по случаю юбилейного Дня Победы

На своей странице городской голова разместил видеоотчет по ряду мероприятий, проведенных в Харькове утром 9 мая - утра Великого праздника 75-й годовщины Победы!



://city.kharkov.ua

"Дорогие ветераны! Участники боевых действий, партизанского движения, узники концлагерей, блокадники, дети войны. Примите сердечную благодарность за ваш ратный подвиг на полях сражений и героический труд в послевоенные годы. Мы живем в стране, созданной вами, и нет выше примера патриотизма и правильных ценностей, чем прожитая вами жизнь. Желаю вам здоровья, чтоб Божья и человеческая помощь согревали каждого из вас. Уважения и тепла в семье, спокойных и радостных дней.



Харьков чтит Победу и гордится вами, победителями. Вечная память и вечная слава освободителям нашей земли!" - говорится в поздравлении Геннадия Кернеса