Геннадий Кернес эффектным видео подытожил утренние мероприятия по случаю юбилейного Дня Победы

На своей странице городской голова разместил видеоотчет по ряду мероприятий, проведенных в Харькове утром 9 мая - утра Великого праздника 75-й годовщины Победы!
"Дорогие ветераны! Участники боевых действий, партизанского движения, узники концлагерей, блокадники, дети войны. Примите сердечную благодарность за ваш ратный подвиг на полях сражений и героический труд в послевоенные годы. Мы живем в стране, созданной вами, и нет выше примера патриотизма и правильных ценностей, чем прожитая вами жизнь. Желаю вам здоровья, чтоб Божья и человеческая помощь согревали каждого из вас. Уважения и тепла в семье, спокойных и радостных дней.
Харьков чтит Победу и гордится вами, победителями. Вечная память и вечная слава освободителям нашей земли!" - говорится в поздравлении Геннадия Кернеса
Сегодня вам едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения с кем-либо из окружающих.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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