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09.05.2020  11:30   

Неожиданный подарок на 9 мая получил харьковский мемориальный комплекс

Мемориальный комплекс «Высота Конева» получил землю в постоянное пользование


://kharkivoda.gov.ua

По словам генерального директора Национального мемориального комплекса «Высота маршала И.С. Конева» Владимира Гаврющенко, оформить землю не могли с 2012 года.

Мемориальный комплекс находится на двух земельных участках. Первую оформили в конце 2019 года, вторую, на которой располагается здание музея, с сегодняшнего дня передали в постоянное пользование мемориального комплекса.

«Председатель ХОГА Алексей Кучер посещал наш комплекс 6 мая. Мы пообщались. Даже не рассчитывали на такую ​​быструю реакцию. Для нас это настоящий подарок к 8 и 9 мая. Теперь земельный участок относится к землям историко-культурного назначения, и наш мемориальный комплекс может использовать его по своему усмотрению, - сказал генеральный директор мемориального комплекса. - Поскольку мы специализируемся на военной тематике, то теперь сможем организовывать экспозиции на территории, обустраивать блиндажи и даже окопы».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  подарок, землеотвод, харьков, конев, высота, окопы, экспозиции
 
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