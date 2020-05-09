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09.05.2020  10:50   

На Меморіалі Слави вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні (ФОТО)

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 9 травня, в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні поклав квіти до Меморіалу Слави у Лісопарку.


://city.kharkov.ua

До братніх поховань та пам'ятника Батьківщині-Матері також прийшли заступники міського голови, голови районних адміністрацій, представники духовенства, керівники та депутати Харківської обласної ради. Церемонія пройшла з дотриманням усіх протиепідемічних заходів, з дотриманням соціальної дистанції.

«Зазвичай День Перемоги був днем, коли на Меморіал Слави приходило багато людей, які покладали до пам'ятників квіти. Як бачите, після нашої церемонії люди самі йдуть до Меморіалу, і думаю, що вони йтимуть увесь день. День Перемоги - це велике свято. Це свято людей, які своїм життям показали приклад і зламали хребет фашистській гадині, яка тоді поневолила Європу і вийшла до кордонів СРСР. І тоді радянська армія дала відсіч і зробила все, щоб ми жили під мирним небом», - зазначив після покладання квітів Геннадій Кернес.

У каплиці на честь ікони Божої Матері «Стягнення загиблих», розташованій на Меморіалі Слави, пройшла поминальна служба за жертвами війни.

 

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  мемориал, возложение, харьков, кернес, 9 мая, праздник
 
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