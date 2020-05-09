09.05.2020 10:30

Городской голова высадил дубы на аллее в саду им. Шевченко (ФОТО)

По словам Геннадия Кернеса, дубы высажены на месте вырубленной фашистами аллеи: новые деревья укрепят славу и память героев.



://city.kharkov.ua

«День Победы - в памяти на века.

10 дубовых саженцев, которые мы высадили утром в Саду Шевченко в честь 75-й годовщины Победы, стали рядом с вековыми дубами, видевшими и основание Харькова, и самые страшные его времена. Фашисты вырубили десятки таких гигантов под похоронную аллею для своих убитых генералов. В 1943 армия освободителей смела эти поганые следы. Пусть эти новые деревья укрепят славу и память героев, а новая жизнь растет и продолжается в веках. С днем Победы!»- подчеркивается в комментариях на странице телеграмм канала Геннадия Кернеса.

Саженец дуба, высаженный на алее в саду им. Шевченко 9 мая 2020

Городской голова сдержал обещание , которую дал 9 мая в 2019 году : «Сегодня мы высаживаем дубы, которые будут расти сотни лет. Немаловажно, что мы высаживаем эти деревья 9 мая — в День Победы. Здесь собрались одни победители — спортсмены, учителя, врачи, народные депутаты, журналисты, служащие местного самоуправления. Было бы хорошо заложить такую традицию, чтобы 9 мая мы приглашали известных людей на высадку деревьев, и в итоге у нас появится аллея, посвященная этому празднику».

Архивное фото высадки дубов 9 мая 2019