Городской голова высадил дубы на аллее в саду им. Шевченко (ФОТО)

По словам Геннадия Кернеса, дубы высажены на месте вырубленной фашистами аллеи: новые деревья укрепят славу и память героев.
«День Победы - в памяти на века.
10 дубовых саженцев, которые мы высадили утром в Саду Шевченко в честь 75-й годовщины Победы, стали рядом с вековыми дубами, видевшими и основание Харькова, и самые страшные его времена. Фашисты вырубили десятки таких гигантов под похоронную аллею для своих убитых генералов. В 1943 армия освободителей смела эти поганые следы. Пусть эти новые деревья укрепят славу и память героев, а новая жизнь растет и продолжается в веках. С днем Победы!»- подчеркивается в комментариях на странице телеграмм канала Геннадия Кернеса.
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