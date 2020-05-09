Главная Новости Власть Городской голова высадил дубы на аллее в саду им. Шевченко (ФОТО)
09.05.2020  10:30   

Городской голова высадил дубы на аллее в саду им. Шевченко (ФОТО)

По словам Геннадия Кернеса, дубы высажены на месте вырубленной фашистами аллеи: новые деревья укрепят славу и память героев.


://city.kharkov.ua

«День Победы - в памяти на века.

10 дубовых саженцев, которые мы высадили утром в Саду Шевченко в честь 75-й годовщины Победы, стали рядом с вековыми дубами, видевшими и основание Харькова, и самые страшные его времена. Фашисты вырубили десятки таких гигантов под похоронную аллею для своих убитых генералов. В 1943 армия освободителей смела эти поганые следы. Пусть эти новые деревья укрепят славу и память героев, а новая жизнь растет и продолжается в веках. С днем Победы!»- подчеркивается в комментариях на странице телеграмм канала Геннадия Кернеса.

Саженец дуба, высаженный на алее в саду им. Шевченко 9 мая 2020
 
Городской голова сдержал обещание, которую дал 9 мая в 2019 году : «Сегодня мы высаживаем дубы, которые будут расти сотни лет. Немаловажно, что мы высаживаем эти деревья 9 мая — в День Победы. Здесь собрались одни победители — спортсмены, учителя, врачи, народные депутаты, журналисты, служащие местного самоуправления. Было бы хорошо заложить такую традицию, чтобы 9 мая мы приглашали известных людей на высадку деревьев, и в итоге у нас появится аллея, посвященная этому празднику».
 
 
Архивное фото высадки дубов 9 мая 2019
 
 
Источник:   Телеграмм канал / Геннадий Кернес
 Тэги:  дуб, посадка, харьков, кернес, телеграмм
 
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