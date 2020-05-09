Главная Новости Власть Геннадий Кернес возложением цветов к Мемориалу Славы открыл мероприятия по празднованию Дня победы
09.05.2020  10:10   

Геннадий Кернес возложением цветов к Мемориалу Славы открыл мероприятия по празднованию Дня победы

Мероприятие проходило под усиленной охраной и в условиях строгого соблюдения предусмотренных карантинных мероприятий.


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Около 8:40 к Мемориалу прибыл мэр Харькова Геннадий Кернес со всеми своими заместителями и руководителями структурных подразделений мэрии. 

Они, стараясь держать дистанцию ​​друг от друга, последовали главной аллее к центральному монументу, где возложили цветы. 

Церемония возложения продолжалась несколько минут. После этого Кернес поздравил всех харьковчан и жителей Украины с Днем победы. 

По завершению возложение, по словам мэра, он со своей делегацией отправляется в Сад им. Шевченко, где планирует высадить саженцы дубов.

Как и принято на подобного рода массовых мероприятиях: на всех аллеях мемориального комплекса дежурят бойцы Национальной гвардии. Кроме этого, на Мемориале присутствуют несколько сотен сотрудников полиции, а также кинологи со служебными собаками. На месте также имеется спецтранспорт полиции и Национальной гвардии, есть бойцы специальных полицейских подразделений.

 

 

 

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  кернес, возложение, харьков, мемориал, цветы, праздник
 
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