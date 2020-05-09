На youtube-канале городского головы запущена праздничная трансляция, посвященная 9-му мая – 75-й годовщине Великой Победы

В условиях соблюдения карантинных мероприятий харьковчане, вместе с мэром, смогут присоединится в он-лайн формате к чествованию ветеранов, праздничным мероприятиям и различным акциям в городе.
«Я не случайно запускаю его в День Великой Победы. Карантин существенно повлиял на наши планы празднования этого дня. Вы знаете, что я стал инициатором акции «Полк Победы» - уверен, многие из вас в 12 часов выйдут на балконы с портретами своих героических отцов, дедов, прадедов и родственников. В поддержку этой акции с самого утра по Харькову будут ездить машины военных лет и будет звучать музыка времен войны» - подчеркнул Геннадий Кернес, анонсируя мероприятие.
Сегодня вам едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения с кем-либо из окружающих.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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