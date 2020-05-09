09.05.2020 10:00

На youtube-канале городского головы запущена праздничная трансляция, посвященная 9-му мая – 75-й годовщине Великой Победы

В условиях соблюдения карантинных мероприятий харьковчане, вместе с мэром, смогут присоединится в он-лайн формате к чествованию ветеранов, праздничным мероприятиям и различным акциям в городе.



://t.me

«Я не случайно запускаю его в День Великой Победы. Карантин существенно повлиял на наши планы празднования этого дня. Вы знаете, что я стал инициатором акции «Полк Победы» - уверен, многие из вас в 12 часов выйдут на балконы с портретами своих героических отцов, дедов, прадедов и родственников. В поддержку этой акции с самого утра по Харькову будут ездить машины военных лет и будет звучать музыка времен войны» - подчеркнул Геннадий Кернес, анонсируя мероприятие.