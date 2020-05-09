Главная Новости Власть Геннадий Кернес призвал харьковчан чествовать победителей, скорбеть о павших, гордиться своими героями и праздновать
09.05.2020  09:28   

Геннадий Кернес призвал харьковчан чествовать победителей, скорбеть о павших, гордиться своими героями и праздновать

Свое поздравление городской голова разместил на своем телеграмм канале утром 9 мая.


://t.me/kernes59
«Уважаемые харьковчане, дорогие земляки.
Поздравляю вас с 75 летием Победы над нацизмом во Второй мировой войне. 
 
Три четверти века назад украинцы, вместе с русскими, грузинами и другими народами защитили страну от фашизма, от самого людоедского режима, который был в истории человечества. Враг пришел в наш дом, хотел уничтожить большинство населения, а остальных превратить в рабочий скот. Наши отцы, деды и прадеды не дали этому совершиться, освободили свою землю и другие страны, может, более цивилизованные, но не способные дать нацистам отпор. 
 
Цена Победы была страшной, десятки миллионов погибли, поколения росли без отцов. И именно они, те, кто выжил, донесли нам понимание, что Вторая мировая война не просто закончилась, она закончилось Победой над врагами, и это нужно помнить. И чествовать победителей, и скорбеть о павших, и гордиться своими героями. И праздновать!
 
Дорогие ветераны! Участники боевых действий, партизанского движения, узники концлагерей, блокадники, дети войны. Примите сердечную благодарность за ваш ратный подвиг на полях сражений и героический труд в послевоенные годы. Мы живем в стране, созданной вами, и нет выше примера патриотизма и правильных ценностей, чем прожитая вами жизнь. Желаю вам здоровья, чтоб Божья и человеческая помощь согревали каждого из вас. Уважения и тепла в семье, спокойных и радостных дней. 
 
Харьков чтит Победу и гордится вами, победителями. Вечная память и вечная слава освободителям нашей земли!» - говорится в сообщении
Источник:   Телеграмм канал / Геннадий Кернес
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, праздник, мероприятия, 9 мая
 
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