09.05.2020 09:28

Геннадий Кернес призвал харьковчан чествовать победителей, скорбеть о павших, гордиться своими героями и праздновать

Свое поздравление городской голова разместил на своем телеграмм канале утром 9 мая.



://t.me/kernes59

«Уважаемые харьковчане, дорогие земляки.

Поздравляю вас с 75 летием Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Три четверти века назад украинцы, вместе с русскими, грузинами и другими народами защитили страну от фашизма, от самого людоедского режима, который был в истории человечества. Враг пришел в наш дом, хотел уничтожить большинство населения, а остальных превратить в рабочий скот. Наши отцы, деды и прадеды не дали этому совершиться, освободили свою землю и другие страны, может, более цивилизованные, но не способные дать нацистам отпор.

Цена Победы была страшной, десятки миллионов погибли, поколения росли без отцов. И именно они, те, кто выжил, донесли нам понимание, что Вторая мировая война не просто закончилась, она закончилось Победой над врагами, и это нужно помнить. И чествовать победителей, и скорбеть о павших, и гордиться своими героями. И праздновать!

Дорогие ветераны! Участники боевых действий, партизанского движения, узники концлагерей, блокадники, дети войны. Примите сердечную благодарность за ваш ратный подвиг на полях сражений и героический труд в послевоенные годы. Мы живем в стране, созданной вами, и нет выше примера патриотизма и правильных ценностей, чем прожитая вами жизнь. Желаю вам здоровья, чтоб Божья и человеческая помощь согревали каждого из вас. Уважения и тепла в семье, спокойных и радостных дней.

Харьков чтит Победу и гордится вами, победителями. Вечная память и вечная слава освободителям нашей земли!» - говорится в сообщении