Харьковские терцентры со вторника начнут работать в обычном режиме, но с рядом ограничений

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины и Государственная миграционная служба с 12 мая возвращаются к обычному режиму работы в связи со смягчением карантина в стране.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Отмечается, что отмена ограничений, установленных в связи с введением карантина в Украине, будет происходить с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, а также восстановления транспортного сообщения в городах.
"Территориальные подразделения Государственной миграционной службы и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" планируют расширить графики работы и увеличить количество услуг, которые будут предоставляться гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства", - сказано в сообщении.
Кроме того, предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 квадратных метрах, рабочие места работников обустроены защитной перегородкой, будут проводиться термометрия и дезинфекция помещений.
В то же время не будут допускаться работники и посетители, которые имеют признаки респираторных заболеваний или без наличия защитной маски.
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