Главная Новости Власть Геннадий Кернес : с 75 годовщиной Великой Победы! (ВИДЕО ПОЗДРАВЛЕНИЕ)
08.05.2020  13:48   

Геннадий Кернес : с 75 годовщиной Великой Победы! (ВИДЕО ПОЗДРАВЛЕНИЕ)

Городской голова Харькова через социальную сеть поздравил земляков и жителей всей Украины


Скриншот видео-поздравления

Видеоролик с воспоминаниями очевидцев освобождения Харькова и ветеранов, а также с пожеланиями мира от своего имени и от имени всей команды горсовета Геннадий Кернес разместил на свой странице в социальных сетях.

 

 

Источник:   Геннадий Кернес /телеграмм канал
 Тэги:  поздравления, кернес, харьков, ветераны, юбилей, победа
 
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