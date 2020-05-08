Геннадий Кернес : с 75 годовщиной Великой Победы! (ВИДЕО ПОЗДРАВЛЕНИЕ)

Городской голова Харькова через социальную сеть поздравил земляков и жителей всей Украины
Видеоролик с воспоминаниями очевидцев освобождения Харькова и ветеранов, а также с пожеланиями мира от своего имени и от имени всей команды горсовета Геннадий Кернес разместил на свой странице в социальных сетях.
День обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды отдыха вполне подойдут.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником - Днем памяти и примирения.
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