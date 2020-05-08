08.05.2020 13:53

Ветеранів Шевченківського району привітали з прийдешніми святами (ФОТО)

Учасників Другої світової війни та «дітей війни», які проживають у Шевченківському районі, привітали з Днем пам'яті і примирення і 75-тою річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



://city.kharkov.ua

Голова райадміністрації Володимир Котковський відвідав Наталію Сахарову і Таїсію Овдієнко, а його заступники - Світлану Рундіну, Павла Потапова і Миколу Черткова.



За багаторічну, сумлінну працю, активну життєву позицію та особистий внесок у розвиток ветеранського руху в місті Харкові, патріотичне виховання молоді та з нагоди 75-тої річниці Дня Перемоги всі вони були нагороджені Почесною грамотою Харківської міської ради.