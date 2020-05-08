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08.05.2020  13:53   

Ветеранів Шевченківського району привітали з прийдешніми святами (ФОТО)

Учасників Другої світової війни та «дітей війни», які проживають у Шевченківському районі, привітали з Днем пам'яті і примирення і 75-тою річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.


://city.kharkov.ua

Голова райадміністрації Володимир Котковський відвідав Наталію Сахарову і Таїсію Овдієнко, а його заступники - Світлану Рундіну, Павла Потапова і Миколу Черткова.

За багаторічну, сумлінну працю, активну життєву позицію та особистий внесок у розвиток ветеранського руху в місті Харкові, патріотичне виховання молоді та з нагоди 75-тої річниці Дня Перемоги всі вони були нагороджені Почесною грамотою Харківської міської ради.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  победа, праздник, харьков, ветеран
 
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