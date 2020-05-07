Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Пора провести мировой чемпионат по киберспорту
07.05.2020  17:28   

Геннадий Кернес: Пора провести мировой чемпионат по киберспорту

Мэр Харькова рассказал о своей встрече с харьковчанином и чемпионом мира по киберспорту Даниилом Тесленко.


//t.me
Мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Телеграмме поделилися своими мыслями и впечатлениями после встречи с Даниилом Тесленко.  
 
"Сегодня у меня была очень интересная встреча и предметный разговор с Даниилом Тесленко – харьковчанином и чемпионом мира по киберспорту. 
 
Компьютерные игры давно перестали быть просто развлечением, это серьезное занятие. В Азии проводят свои региональные Олимпийские игры среди киберспортсменов, и все идет к тому, что это суперсовременный цифровой спорт станет олимпийским и во всем мире. А у нас в Харькове уже сейчас есть много своих чемпионов, прекрасных ребят с медалями и победами за плечами, и городская власть уже несколько лет поддерживает их начинания.
 
Пора выходить на новый уровень – создать академию профессионального киберспорта, провести мировой чемпионат. Мы с Даниилом поговорили об этом. Я пообщался с Александром Ярославским, который у себя в бизнес-парке «Экополис ХТЗ» будет делать мощную инфраструктуру для IT-бизнеса и всех высоких технологий. Он готов поддержать и киберспорт. Так что умному городу (smart city) – cамый современный спорт!"
Тэги:  кернес, киберспорт, харьков, мировой чемпионат, академия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 Власть Геннадій Кернес: Давайте зробимо хвилину мовчання в пам’ять про тих, хто зробив все, щоб ми жили (ВІДЕО) 07.05 Общество Почесний харків’янин Володимир Пономаренко відзначає день народження 06.05 Власть Геннадий Кернес: Благодарю харьковчан за терпение, веру, надежду и стойкость
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 