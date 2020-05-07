07.05.2020 17:28

Геннадий Кернес: Пора провести мировой чемпионат по киберспорту

Мэр Харькова рассказал о своей встрече с харьковчанином и чемпионом мира по киберспорту Даниилом Тесленко.



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Мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Телеграмме поделилися своими мыслями и впечатлениями после встречи с Даниилом Тесленко.

"Сегодня у меня была очень интересная встреча и предметный разговор с Даниилом Тесленко – харьковчанином и чемпионом мира по киберспорту.

Компьютерные игры давно перестали быть просто развлечением, это серьезное занятие. В Азии проводят свои региональные Олимпийские игры среди киберспортсменов, и все идет к тому, что это суперсовременный цифровой спорт станет олимпийским и во всем мире. А у нас в Харькове уже сейчас есть много своих чемпионов, прекрасных ребят с медалями и победами за плечами, и городская власть уже несколько лет поддерживает их начинания.

Пора выходить на новый уровень – создать академию профессионального киберспорта, провести мировой чемпионат. Мы с Даниилом поговорили об этом. Я пообщался с Александром Ярославским, который у себя в бизнес-парке «Экополис ХТЗ» будет делать мощную инфраструктуру для IT-бизнеса и всех высоких технологий. Он готов поддержать и киберспорт. Так что умному городу (smart city) – cамый современный спорт!"