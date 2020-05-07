07.05.2020 14:31

Заява Харківської міськради

Заява Харківської міської ради з приводу інформації про відновлення роботи Харківського метрополітену



://city.kharkov.ua

Вчора у деяких засобах масової інформації було опубліковано інформацію про те, що, нібито, в Харкові з 12 травня почне працювати метро.



Насправді ж, в інтерв'ю Харківського міського голови Геннадія Кернеса інтернет-виданню «Країна» говорилося про те, що є бажання відкрити метрополітен з початком ослаблення карантину. Але при цьому було акцентовано увагу на тому, що, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, це може статися лише на третьому етапі виходу з карантину або ж за окремим рішенням Уряду.



Разом з тим, і мер Харкова Геннадій Кернес, і відповідні структурні підрозділи Харківської міської ради роблять все можливе, щоб переконати Кабінет Міністрів України в необхідності відновлення роботи метрополітену. Але на даний час позитивної відповіді з цього питання від Уряду не прозвучало. Тому оприлюднена деякими ЗМІ інформація про початок роботи харківської підземки 12 травня дещо передчасна.