Заява Харківської міськради

Заява Харківської міської ради з приводу інформації про відновлення роботи Харківського метрополітену
Вчора у деяких засобах масової інформації було опубліковано інформацію про те, що, нібито, в Харкові з 12 травня почне працювати метро.
Насправді ж, в інтерв'ю Харківського міського голови Геннадія Кернеса інтернет-виданню «Країна» говорилося про те, що є бажання відкрити метрополітен з початком ослаблення карантину. Але при цьому було акцентовано увагу на тому, що, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, це може статися лише на третьому етапі виходу з карантину або ж за окремим рішенням Уряду.
Разом з тим, і мер Харкова Геннадій Кернес, і відповідні структурні підрозділи Харківської міської ради роблять все можливе, щоб переконати Кабінет Міністрів України в необхідності відновлення роботи метрополітену. Але на даний час позитивної відповіді з цього питання від Уряду не прозвучало. Тому оприлюднена деякими ЗМІ інформація про початок роботи харківської підземки 12 травня дещо передчасна.
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