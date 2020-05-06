06.05.2020 18:21

Геннадий Кернес: Благодарю харьковчан за терпение, веру, надежду и стойкость (ВИДЕО)

Мэр Харькова в своем обращении накануне Дня Победы рассказал о совместной деятельности городских властей и меценатов во время карантина.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к харьковчанам на своей странице в социальной сети Телеграмм.

"Уважаемые харьковчане.

С начала карантина мы сосредоточились на социальной помощи тем, кто оказался в изоляции без самого необходимого. Вместе с Александром Ярославским и при участии многих компаний ( "ROZETKA", фабрика "Здоровье", "АТБ", "Посад" и других) мы развезли и раздали ветеранам, детям войны, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям, одним словом всем нуждающимся более 220 тысяч продуктовых наборов и 37 тысяч аптечек с комплектом лекарств первой необходимости.

Кроме того, городской бюджет профинансировал закупку в период острого дефицита 2 миллионов защитных масок, из которых 1 млн 500 тысяч мы бесплатно раздали харьковчанам через школы и детские сады, 300 тысяч отдали медикам, и еще 200 тысяч социальным работникам.

Все эти меры, принятые вовремя, сняли напряжение, вызванное началом карантина.

Я искренне благодарю всех меценатов и волонтеров, кто присоединился к делу помощи нашим горожанам-землякам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Так же благодарю самих харьковчан за терпение, веру, надежду и стойкость. Считаю, мы прошли проверку на прочность и показали командный результат.

Постепенный выход из карантина, который начинается 12-го мая, потребует такого же объединения и взаимной поддержки. Харьков - вместе, будем жить!

Любить Харьков - работать для людей!"