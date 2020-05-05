05.05.2020 14:56

У Харкові завершується четвертий сезон Школи грантрайтінга

Четвертий сезон муніципального проєкту «Школа соціального проєктування і грантрайтінга «Open Grants School» підходить до завершення.



://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 5 травня, повідомили в управлінні інноваційного розвитку та іміджевих проєктів.



Нагадаємо, «Open Grants School» - це проєкт, який реалізується під патронатом Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Він передбачає безкоштовне навчання і допомогу для громадських активістів в реалізації соціально значущих проєктів, спрямованих на розвиток Харкова. Курс Школи складається з циклу семінарів, лекцій та тренінгів, консультацій експертів, роботу над персональними кейсами з проєктного менеджменту та грантрайтінга. До викладання залучаються представники міжнародних організацій і спікери з вітчизняного експертного середовища.



У четвертому сезоні слухачами Школи стали 100 осіб, які пройшли конкурсний відбір. Заняття проходили протягом трьох місяців - з лютого по квітень. Девізом курсу став слоган «Цифрові технології в дії». Через карантин заняття, що почалися традиційно в лекційних залах, були перенесені в онлайн-формат.



«Наші слухачі понад основної програми отримали актуальні для проєктного менеджменту навички: освоєння різних платформ для відеоконференцій, додаткових можливостей соцмереж і хмарних сервісів. Випускні іспити проводилися онлайн, а презентація і захист дипломних проєктів - у реальному часі. Ми знову запалили «зелене світло» креативним, інноваційним ідеям, які допомагають розкрити індивідуальність та унікальність нашого міста. Саме такі завдання ставить перед нами міський голова Геннадій Кернес», - зазначила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська.



За результатами навчання слухачі курсу представили низку проєктів, що мають високу соціальну цінність. Серед них - інтерактивний музейний комплекс на базі Харківського фізико-технічного інституту; інклюзивна культурно-освітня діджитал-платформа; фотопроєкт, присвячений дітям з важкими захворюваннями; сільська школа комп'ютерних наук та ін. Зараз слухачі, які успішно впоралися з фінальними завданнями, отримують електронні сертифікати і консультації експертів з реалізації власних проєктів. А після закінчення карантину організатори запланували проведення традиційної зустрічі в Харківській міській раді, на якій будуть вшановувати випускників.



Зазначимо, що за чотири сезони випускниками Школи стали близько 500 осіб, чимало з яких тепер успішно займаються грантрайтінгом. У 2019 для реалізації своїх проєктів випускникам Школи вдалося залучити понад 4 млн грн зовнішніх інвестицій. Навчання у Школі проводиться безкоштовно, відбір слухачів - на конкурсній основі.