05.05.2020 14:41

Опубликован обновленный список банков для выплаты пенсий, помощи и зарплат

За месяц перечень сократился на один банк - теперь их 42



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Министерство финансов обнародовало перечень банков, через которые будут проводиться выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам. Он размещен на сайте министерства 5 мая.

В список уполномоченных финучреждений вошли 42 банка, хотя в прошлом месяце их было 43:

Приватбанк. Ощадбанк. Укргазбанк. Укрэксимбанк. Агропросперис Банк. Аккордбанк. Акцент-Банк. Альфа-Банк. Банк "Альянс". Банк "Восток". Глобус Банк. Восточно-украинский банк "Грант". Идея Банк. Индустриалбанк. Банк "Клиринговый дом". Коммерческий индустриальный банк. Банк "Кредит Днепр". Креди Агриколь Банк. Кредобанк. Кристалбанк. Банк "Львов". Мегабанк. Метабанк. Международный инвестиционный банк. Мотор-Банк. МТБ Банк. ОТП Банк. Банк "Пивденный". Пиреус Банк Поликомбанк. Полтава-Банк. Правэкс Банк. Первый украинский международный банк (ПУМБ). Радабанк. Райффайзен Банк Аваль. Банк "Сич". Таскомбанк. Укрстройинвестбанк. Укрсиббанк. Универсал Банк. Банк "Форвард". Юнекс Банк.

По сравнению с прошлым месяцем список покинул Коммерческий инвестиционный банк.

Напомним, что в мае состоялась индексация пенсий. Автоматический перерасчет коснулся 9,9 млн пенсионеров, но повышенные пенсионные выплаты получат 8,36 млн человек. Минимальный рост составит 100 грн.