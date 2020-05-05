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05.05.2020  14:41   

Опубликован обновленный список банков для выплаты пенсий, помощи и зарплат

За месяц перечень сократился на один банк - теперь их 42


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Министерство финансов обнародовало перечень банков, через которые будут проводиться выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам. Он размещен на сайте министерства 5 мая.

В список уполномоченных финучреждений вошли 42 банка, хотя в прошлом месяце их было 43:

  1. Приватбанк.
  2. Ощадбанк.
  3. Укргазбанк.
  4. Укрэксимбанк.
  5. Агропросперис Банк.
  6. Аккордбанк.
  7. Акцент-Банк.
  8. Альфа-Банк.
  9. Банк "Альянс".
  10. Банк "Восток".
  11. Глобус Банк.
  12. Восточно-украинский банк "Грант".
  13. Идея Банк.
  14. Индустриалбанк.
  15. Банк "Клиринговый дом".
  16. Коммерческий индустриальный банк.
  17. Банк "Кредит Днепр".
  18. Креди Агриколь Банк.
  19. Кредобанк.
  20. Кристалбанк.
  21. Банк "Львов".
  22. Мегабанк.
  23. Метабанк.
  24. Международный инвестиционный банк.
  25. Мотор-Банк.
  26. МТБ Банк.
  27. ОТП Банк.
  28. Банк "Пивденный".
  29. Пиреус Банк
  30. Поликомбанк.
  31. Полтава-Банк.
  32. Правэкс Банк.
  33. Первый украинский международный банк (ПУМБ).
  34. Радабанк.
  35. Райффайзен Банк Аваль.
  36. Банк "Сич".
  37. Таскомбанк.
  38. Укрстройинвестбанк.
  39. Укрсиббанк.
  40. Универсал Банк.
  41. Банк "Форвард".
  42. Юнекс Банк.

По сравнению с прошлым месяцем список покинул Коммерческий инвестиционный банк.

Напомним, что в мае состоялась индексация пенсий. Автоматический перерасчет коснулся 9,9 млн пенсионеров, но повышенные пенсионные выплаты получат 8,36 млн человек. Минимальный рост составит 100 грн.

Источник:   ubr
 Тэги:  банк, выплата, пенсия, пособие
 
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