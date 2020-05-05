Опубликован обновленный список банков для выплаты пенсий, помощи и зарплат

За месяц перечень сократился на один банк - теперь их 42
Министерство финансов обнародовало перечень банков, через которые будут проводиться выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам. Он размещен на сайте министерства 5 мая.
В список уполномоченных финучреждений вошли 42 банка, хотя в прошлом месяце их было 43:
По сравнению с прошлым месяцем список покинул Коммерческий инвестиционный банк.
Напомним, что в мае состоялась индексация пенсий. Автоматический перерасчет коснулся 9,9 млн пенсионеров, но повышенные пенсионные выплаты получат 8,36 млн человек. Минимальный рост составит 100 грн.
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