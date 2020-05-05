05.05.2020 13:51

Отпуска «за свой счет» официально трудоустроенным харьковчанам оплатит государство

В течение карантина введен ряд законодательных изменений, регулирующих условия регистрации и получения пособия по безработице на этот период, но следует поторопиться.



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За каждый сокращенный рабочий час, за каждый вынужденный "выходной" в связи с простоем предприятия из-за карантина государство выплатит работникам денежную компенсацию. Чтобы получить выделенные государством деньги, стоит поторопиться, самые нерасторопные рискуют остаться вообще без господдержки.

Постановление

В пояснительной записке к постановлению Кабинета министров "Об утверждении размера, порядка предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице в период карантина" указано, что введение в марте ограничительных мер привело к свертыванию производства и торможению экономических процессов, и работодатели вынуждены увольнять работников или отправлять их в отпуск без сохранения заработной платы.

Всего в стране 13,2 млн наемных работников, из которых 10,6 млн работают по трудовым договорам, и в зоне риска в первую очередь оказались те, кто задействованы в общепите, сферах развлечений и услуг, туризме, транспорте, оптовой и розничной торговле, строительстве и т.д. С целью поддержать их правительство и приняло указанное постановление.

Кого касается

Получить помощь могут работники предприятий малого и среднего бизнеса, которые были переведены на неполную занятость, что и повлекло потерю части заработка. Это касается не только производственного сектора, но и любых других компаний, которые приостановили или сократили деятельность из-за карантина. Однако на работников предприятий, чью деятельность государство официально не закрывало, компенсации не распространяются.

Финансирование распространяется только на тех наемных рабочих, кто официально трудоустроен на штатную должность. Он не распространяется на пенсионеров, совместителей и тех, кто работает по трудовым соглашениям, а также тех работников, кто уже получает какую-либо компенсацию во время простоя.

"Субъект предпринимательства должен соответствовать той категории, которая вынужденно закрылась. Те предприятия, которые закрылись совсем, подавать не будут, государственная помощь не достанется неоформленным. В туризме, например, работают только по соглашениям, и работник может ничего не получить, так как отрасль "неоформленная", – рассказала UBR.ua налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса.

Процедура

Важным нюансом Порядка является то, что пакет документов на государственное пособие оформляет не сам наемный работник, а работодатель. Он подает в местный Центр занятости пакет документов в течение 30 календарных дней со дня приостановления/сокращения деятельности, но не позднее 30 календарных дней со дня окончания карантина. Эксперты подчеркивают, что процедура не обременена бюрократизмом.

"Пакет документов, который должны подать предприниматели, свободный: заявление в свободной форме, копия приказа о времени "неработы", информация о нанятых работниках. Единственное, вопрос, как будет работать налоговая, как будет выдавать справку об уплате ЕСВ. А по самому порядку никаких оформительских сложностей быть не должно", – считает экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Именно неясный пока график налоговой, которая сама переведена на карантинный режим и которая должна выдать работодателю справку об уплате им единого взноса за 6 месяцев до приостановки деятельности, и может вызвать сложности. Срок у документа ограничен, поэтому эксперты прогнозируют ажиотаж сразу после завершения карантина.

"После окончания карантина нужно собрать пакет документов, сейчас это делать бесполезно, потому что в перечне документов нужна справка из налоговой. Будет сумасшедший дом в налоговой, потому что справка, насколько я понимаю, нужна в оригинале, запросить ее можно, а получить – нет. Ее срок действия 10 дней. Если рано ее заказать, то будет недействительна, если потом, то придется толпиться в очередях", – прогнозирует налоговый консультант Томашевская.

Выплата

Выплаты осуществляются работодателем на протяжении 3 рабочих дней с дня получения средств территориального Центра занятости ежемесячно по отдельной платежной ведомости, копия которой подается в центр, - за весь период сокращения часов работы. При этом сумма пособия ограничена.

"Помощь выплачивается за каждый час, на который была сокращена занятость работника, из расчета 2/3 ставки (оклада), но не более минимальной зарплаты (4723 грн). При этом, если работодатель увольняет таких работников на определенных основаниях: сокращение, соглашение сторон, нарушение работодателем законодательства о труде – в течение определенного периода после окончания таких выплат, суммы выплаченной помощи работодателю необходимо будет вернуть", – прокомментировала советник-практик трудового и корпоративного права Алеся Павлинская.

Нужно поторопиться

Одним из минусов указанной процедуры является ограниченный срок обращения в государственные органы, из-за чего предприниматели безвозвратно теряют драгоценное время, на которое начисляется помощь.

"Выделен срок всего 30 календарных дней со дня прекращения/сокращения рабочей деятельности, то есть предприниматели уже со всех ног должны броситься в Фонд социального страхования. Ведь вводили ограничительные меры с 12 марта, и если даже кто-то уже 23 апреля обратился за пособием, то как минимум две недели вынужденного простоя предприятий уже выпадают из этого временного коридора", – говорит Гаврилечко.

С другой стороны, принятая нормативная база, говорят эксперты, ограничивает возможности предприятий получить такое пособие, так как законодатель не упростил процедуру изменения существенных условий труда согласно ч. 3-4 ст. 32 КЗоТ. Просто на свое усмотрение поменять занятость работников по инициативе работодателя нельзя, так как требуется обосновать изменения в организации производства и труда, уведомить работников за 2 месяца до внедрения изменений, соблюсти всю прописанную процедуру оформления.

"Подписание любых документов "задним числом" незаконно, а на предприятиях с сотнями работников в принципе невозможно. Таким образом "впрыгнуть в уходящий поезд" удастся только тем работодателям, которые начали процедуру уведомления сразу же после объявления карантина. При этом путем несложных математических вычислений придем к выводу, что даже самые расторопные работодатели смогут получить выплаты только за период чуть меньше месяца", – предполагает Павлинская.

Возможно, создатели нормативной базы все же ожидали продления карантина на более длительный период, полагает эксперт, так как судя из формулировок Порядка допускается, что длительность выплат может быть более 180 дней. А, возможно, что-то не договаривают.

"Вишенка на торте" – согласно формулировкам статьи 47-1 закона "О занятости населения" размер пособия также может определяться финансовыми возможностями Фонда социального страхования. Аналогично и в постановлении – финансирование пособия на период карантина может осуществляться в объеме средств бюджета Фонда социального страхования. То есть скорее всего успеет получить пособие тот, кто обратится первым", – говорит Павлинская.

Из принципа

Эксперты указывают, что такими мерами власти пытаются создать видимость поддержки бизнеса в кризисное время, ориентируясь на аналогичные меры в других странах, где введена оплата частичной безработицы. Ведь, в Германии, например, государство компенсирует до 67% утраченного заработка и обсуждает увеличение до 87%, что несравнимо с помощью со стороны украинского государства.

"Сама сумма пособия, очень короткий период выплат и нереалистичная процедура ее получения вообще не представляют собой никакой практической ценности для бизнеса. Поэтому пока что сознательные работодатели и далее тянут бремя и оплачивают работникам простой, а несознательные заставляют работников писать заявления об отпусках за свой счет либо об увольнении по собственному желанию", – акцентирует Алеся Павлинская.

Впрочем, по мнению Александры Томашевской, несмотря на относительно небольшие суммы пособий, в последнее время заметен перелом в настроениях бизнеса, который настроен оформлять и забирать любые суммы компенсаций от государства, не руководствуясь только экономическим расчетом.

"Дело не в деньгах. Бизнес будет заниматься этим из принципа: вы нас закрыли, и мы из принципа будет забирать любые деньги", – резюмирует налоговый консультант.