Карантин проковтнув третину доходів Харькова

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, фінансові ресурси міста зменшилися на 15,3%, при цьому в бюджет міста за квітень недоотримано понад 30% запланованих доходів.
Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, до бюджету надійшло 3705,8 млн грн (82,1%) власних доходів і 805,7 млн грн (17,9%) трансфертів з державного бюджету України.
У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, фінансові ресурси міста зменшилися на 15,3%, при цьому в бюджет міста за квітень недоотримано понад 30% запланованих доходів.
У зв'язку з введенням карантину і встановленням обмеження трудової діяльності населення, обсяги податку на доходи фізичних осіб в квітні поточного року зменшилися проти торішнього показника на 5,8%.
У департаменті нагадали, що, згідно зі змінами в Податковому кодексі України, платники податків на період з 1 по 31 березня 2020 року позбавлені від плати за землю та податку на нерухомість. Внаслідок цього надходження плати за землю знизилися, у порівнянні з минулим роком, на 13,1%, податку на нерухомість - на 7,4%.
Видатки бюджету міста Харкова за 4 місяці 2020 року склали 4339,3 млн грн, з них спрямовано
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