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05.05.2020  13:31   

Карантин проковтнув третину доходів Харькова

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, фінансові ресурси міста зменшилися на 15,3%, при цьому в бюджет міста за квітень недоотримано понад 30% запланованих доходів.


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Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, до бюджету надійшло 3705,8 млн грн (82,1%) власних доходів і 805,7 млн грн (17,9%) трансфертів з державного бюджету України.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, фінансові ресурси міста зменшилися на 15,3%, при цьому в бюджет міста за квітень недоотримано понад 30% запланованих доходів.

У зв'язку з введенням карантину і встановленням обмеження трудової діяльності населення, обсяги податку на доходи фізичних осіб в квітні поточного року зменшилися проти торішнього показника на 5,8%.

У департаменті нагадали, що, згідно зі змінами в Податковому кодексі України, платники податків на період з 1 по 31 березня 2020 року позбавлені від плати за землю та податку на нерухомість. Внаслідок цього надходження плати за землю знизилися, у порівнянні з минулим роком, на 13,1%, податку на нерухомість - на 7,4%.

Видатки бюджету міста Харкова за 4 місяці 2020 року склали 4339,3 млн грн, з них спрямовано

  • на фінансування соціально-культурної сфери - 2180,8 млн грн (50,3% від загального обсягу видатків),
  • утримання і розвиток житлово-комунального і дорожнього господарства - 1264,9 млн грн (29,1%),
  • забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту - 147,7 млн ​​грн (3,4%).
Источник:   ХГС
 Тэги:  карантин, бюджет, харьков, отчет, квартал
 
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