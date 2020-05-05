05.05.2020 10:43

У Харкові відкриють першу в Україні консалтинг-зону «Дія.Бізнес»

Консалтинг-зону для навчання та консультацій підприємців відкриють у Харкові на базі платформи «Дія.Бізнес».



// city.kharkov.ua

Як повідомив у своєму Telegram-каналі заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, у консалтинг-зоні надаватимуть консультації зі складання бізнес-планів, маркетингу, фінансів, продажів. Також підприємці зможуть отримати юридичну допомогу та протестувати свій продукт. Проєкт реалізується за підтримки компаній «Visa» и «Huawei».

Віце-мер зазначив, що відкриття консалтинг-зони сприятиме розвитку підприємництва у Харкові: бізнесмени-початківці зможуть навчитися у більш досвідчених і отримати реальну допомогу перед запуском продукту.



«Підприємці переживають зараз не найкращі часи: чийсь бізнес закрився, хтось намагається адаптуватися під нові умови, хтось шукає нові можливості і змінює формат діяльності. Але тішить одне - не дивлячись на такі обставини, люди все одно розвиваються, генерують ідеї та планують новий бізнес. Навіть ті, хто ніколи не мав з цим справу. Харків'янам у цьому плані особливо пощастило, тому що зовсім скоро в місті відкриється перша в Україні консалтинг-зона «Дія.Бізнес», - повідомив на своїй сторінці у «Facebook» Олег Дробот.

Крім того, він зазначив, що на території навчального простору зроблять невелику дитячу зону, щоб батьки могли спокійно займатися розвитком своєї справи.