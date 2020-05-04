04.05.2020 15:45

Геннадій Кернес привітав ветеранів із Днем Перемоги

Харківський міський голова Геннадій Кернес 4 травня відвідав ветеранів Другої світової війни і привітав їх з 75-ю річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



://city.kharkov.ua

Першою в гостях мера приймала Мира Добровольська. 10 травня жінці виповниться 104 роки. Мира Добровольська фельдшером пройшла всю війну. Рятуючи поранених з поля бою, жінка була важко поранена. Після лікування знову повернулася на фронт і дійшовши у 1943 році до Харкова, який в серпні був звільнений, залишилася служити у військовому підрозділі Управління військово-будівельних робіт № 427.



За бойові заслуги і в честь 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Геннадій Кернес вручив учасниці війни Почесну грамоту Харківської міської ради та подарунки.



«Ви рятували людей під час війни, відроджували наше місто після бойових дій. Я вдячний вам за ваші подвиги, і мені дуже приємно, що я знайомий з такою мужньою людиною особисто! Ви дуже добре виглядаєте в свої роки, бажаю вам здоров'я і продовжувати тримати себе в такій формі», - побажав Геннадій Кернес.



Також Почесною грамотою міськради Геннадій Кернес нагородив ветерана Другої світової війни Миколу Казакова. Чоловік був покликаний в армію в 1944 році - у 18 років. Брав участь у штурмі Будапешта, був поранений і переніс п'ять операцій. Після війни продовжив військову кар'єру і дослужився до звання підполковника. Сьогодні Микола Казаков пишається улюбленим Харковом і дякує меру за чистоту і красу міста.



«Ви створили в Харкові європейські ринки, хороші дороги і прекрасні парки. Наприклад, зараз дуже змінився Саржин яр. Я пам'ятаю і люблю це джерело ще з 1944 року. Коли я служив в армії, поруч з ним знаходився мінометний батальйон, і ми просили сержанта відпускати нас туди по воду. І до сих пір ми любимо ходити на це джерело, особливо після його реконструкції», - сказав Микола Кузьмич.



Привітав сьогодні Геннадій Кернес і ветерана війни Олександру Дубровіну. Жінка пішла на фронт у 1943 році у віці 20-ти років. Була телефоністом-стенографістом у складі 214-го запасного полку 5-ї гвардійської армії 1-го Українського фронту, з яким дійшла до Берліна. Олександра Павлівна брала участь у визволенні Праги, ряду українських і європейських міст. Сьогодні жінка згадує про бойову молодість зі сльозами на очах. Каже, День Перемоги зустрічала в Празі.



«Ми тільки поселилися, роздяглися, розклали речі і нам кричать: «На вихід!». Ми нічого не зрозуміємо. Нам кажуть: «Йдіть на площу». Ми приходимо туди, а там нам хлопці-штабісти кажуть: «Дівчатка, війна закінчилася!» Ще навіть про це ніхто не знав, тільки ті, хто на плацу був і нам повідомили. Тоді ми стали чекати наказу, щоб швидше потрапити додому», - згадує Олександра Дубровіна.



На завершення зустрічі мер вручив Олександрі Павлівні Почесну грамоту міськради і подарунки.



«Ми готувалися масштабно відсвяткувати в Харкові 75-ту річницю Перемоги, але карантин вніс корективи. Тому сьогодні ми вітаємо вас особисто у вас в гостях. Ми схиляємося перед вашими подвигами і мужністю. І дуже важливо, що сьогодні ви можете поділитись з нами спогадами про війну і розповісти, як все це було насправді», - сказав Геннадій Кернес.



Довідка. Добровольська Мира Марківна народилася 10 травня 1916 року в с. Семенівка Харківської області. Воювала на Південному фронті 18 армії, 83 бригади морської піхоти в медсанбаті. Після війни працювала медсестрою в поліклініці № 8 і лікарні № 28. Інвалід І групи. Нагороди: ордени «Вітчизняної війни» І ступеня, «Богдана Хмельницького»; медалі: «За бойові заслуги», «За доблесну працю», «За оборону Кавказу», «За перемогу над Німеччиною» та ін.



Казаков Микола Кузьмич народився 27 листопада 1926 року. Брав участь у бойових діях 2-го Українського фронту. Рядовий, навідник міномету Ф-82 мм 297 стрілецької дивізії 1057 стрілецького полку. Нагороди: медалі «За відвагу», «За взяття Будапешта», «За перемогу над Німеччиною»; ордена «Червоної зірки, «Вітчизняної війни» І ступеня, «За мужність».



Дубровіна Олександра Павлівна народилася 26 жовтня 1923 року в сел. Олексіївка Бєлгородської області. Пішла на фронт після визволення Харкова в 1943 році. Нагороди: ордени: «Вітчизняної війни» II-го ступеня, «За мужність»; медалі: «За визволення Праги», «За Перемогу над Німеччиною» та ін.