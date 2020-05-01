На майские полиция усилит патрулирование мест отдыха

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В течение трех дней полиция усилит меры безопасности в общественных местах с целью недопущения нарушений карантина.
Также под контроль будут взяты места отдыха, водоемы, лесополосы, отметили в Нацполиции.
Сегодня звезды склоняют к активной самостоятельности. Все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда.
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