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01.05.2020  12:10   

На майские полиция усилит патрулирование мест отдыха

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.


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В течение трех дней полиция усилит меры безопасности в общественных местах с целью недопущения нарушений карантина.

Также под контроль будут взяты места отдыха, водоемы, лесополосы, отметили в Нацполиции.

Тэги:  охрана, полиция, харьков, 1 мая, карантин
 
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