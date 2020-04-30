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30.04.2020  11:47   

Місто допомагає жителям Жихоря оформлювати документи на нерухомість

Соціальний проєкт, в рамках якого жителям селища Жихор допомагають оформлювати документи на нерухомість і землю, реалізується в КП «БТІ».


// city.kharkov.ua

Як повідомили на підприємстві, посприяти в юридичних питаннях місцевим жителям дав доручення міський голова Генадій Кернес після виїзного прийому громадян у Жихорі. При цьому їздити в БТІ людям не потрібно, фахівці ведуть прийом прямо в селищі.

За словами заступника Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олега Дробота, в рамках проєкту вже десятки городян отримали документи.

«На базі КП «БТІ» ми створили спеціальний підрозділ, який працює з жителями Жихоря безпосередньо, і суть послуги полягає в тому, що ми первинно кожному бажаючому проводимо аудит тих документів, які є, розбираємо детально ситуацію. Готовим детальний план: як оформити право власності на нерухомість і землю в кожному конкретному випадку, узаконити споруди, успадкувати майно, якої не було успадковано вчасно, тощо», - зазначив віце-мер.

Він додав, що за кожною людиною закріплюють окремого менеджера, який вже зв'язується з різними департаментами, приватними організаціями та іншими підрядниками.

Олег Дробот також підкреслив, що сьогодні кожен житель міста може звернутися в КП «БТІ» і замовити комплексну послугу оформлення документів «під ключ».

«Клієнтам не треба вникати, розбиратися у всіх процедурах, сьогодні КП «БТІ» бере на себе повністю рішення цього питання і видає на руки вже готовий результат», - зазначив віце-мер.

Источник:   ХМР
 Тэги:  бти, услуга, харьков, оформление документов, недвижимость, социальный проект
 
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