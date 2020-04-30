30.04.2020 09:29

Запуск системы автофиксации нарушений ПДД отложен из-за карантина

Пандемия коронавируса ограничила деятельность всех сфер жизни украинцев. Не осталась в стороне и правоохранительная система с ее нововведениями.



// izvestia.kharkov.ua

Министерство внутренних дел Украины переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отмечают, причиной стал карантин, вызванный вспышкой коронавирусной инфекции по всей территории Украины.

Пилотный проект системы автоматической фиксации был представлен министерством еще 12 марта 2020 года, а запуск планировался с 1 мая этого года.



Ограничения также частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому МВД приняло решение - отложить работу этой системы до окончания режима строгого карантина.