29.04.2020 14:58

Не более 1 человека на 10 м.кв., и 3 метра между продавцами - что нового будет в работе рынков

Министерство здравоохранения установило окончательный перечень обязательных требований, которые должны выполняться при работе агропродовольственных рынков.



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Кабинет Министров внес изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которым упорядочил деятельность агропродовольственных рынков на период карантина.

Принятые изменения позволят обеспечить население продуктами по доступным ценам. Кроме того, будут созданы условия для сбыта пищевых продуктов, выращенных фермерами и семейными хозяйствами, а также получение ими доходов.

Согласно принятым изменениям, главный государственный санитарный врач Украины разработал и утвердил перечень требований к профилактических мер противодействия коронавирусной болезни COVID-19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами и агропродовольственных рынках.

В частности:

наличие регистрации агропродовольственного рынка как операторов рынка пищевых продуктов;

допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надеть медицинской маски (респиратора)

прохождения бесконтактного температурного скрининга;

наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 м 2 торговой площади;

торговой площади; расстояние между местами продавцов - не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика)

проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3:00, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;

отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;

обеспечения постоянного информирования посетителей об установленных ограничений, которые необходимо соблюдать;

агропродовольственного рынка обязуются соблюдать требования по профилактических мер противодействия распространения COVID-19 и оперативного устранения нарушений.

На Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возложено осуществление ежедневных внеплановых проверок за соблюдением агропродовольственного рынка противоэпидемических требований, а также обязательно присутствие не менее двух инспекторов в течение всего времени его работы.