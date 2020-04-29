Не более 1 человека на 10 м.кв., и 3 метра между продавцами - что нового будет в работе рынков

Министерство здравоохранения установило окончательный перечень обязательных требований, которые должны выполняться при работе агропродовольственных рынков.
Кабинет Министров внес изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которым упорядочил деятельность агропродовольственных рынков на период карантина.
Принятые изменения позволят обеспечить население продуктами по доступным ценам. Кроме того, будут созданы условия для сбыта пищевых продуктов, выращенных фермерами и семейными хозяйствами, а также получение ими доходов.
Согласно принятым изменениям, главный государственный санитарный врач Украины разработал и утвердил перечень требований к профилактических мер противодействия коронавирусной болезни COVID-19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами и агропродовольственных рынках.
В частности:
На Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возложено осуществление ежедневных внеплановых проверок за соблюдением агропродовольственного рынка противоэпидемических требований, а также обязательно присутствие не менее двух инспекторов в течение всего времени его работы.
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