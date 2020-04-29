29.04.2020 14:41

В Харькове откроют продовольственные рынки, но только внесенные в списки правительства

Кабинет Министров утвердил список продовольственных рынков, которым позволят работать во время карантина, но с соблюдением жестких санитарных норм.



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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже разработаны четкие критерии работы аграрных рынков.

"Я поручил всем министерствам и ведомствам разработать критерии для тех объектов, которые будут постепенно открываться. Это касается и открытия агропродовольственных рынков. Минздрава и Минэкономики по моему поручению уже разработали четкие критерии работы рынков и четкие алгоритмы контроля", - сказал он во время заседания правительства 29 апреля.

"Сегодня (29 апреля - ред) мы примем решение об открытии и разрешения работы продуктовых и аграрных рынков, но с определенными условиями", - сказал премьер.

Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Держпродспоживслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Ранее он сообщал, что речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться , вплоть до закрытия работы рынков на определенный период.

Также премьер обратился к представителям бизннеса, призывающих к снятию карантина. Он отметил, что в последние дни в правительство поступает много обращений о необходимости ослабления карантина.

"Я хочу обратиться ко всем украинцам, особенно к представителям бизнеса. То, что у нас меньше больных по сравнению с другими странами - это заслуга карантинных мероприятий и вашей ответственности в соблюдение этих мер", - сказал Шмыгаль.

"Мы вовремя зашли в карантин, и вовремя из него выйдем. Безответственные призывы досрочно выйти из карантина подвергают всех Украинских опасности. Мы на самом деле понимаем, когда какие шаги нам нужно сделать. Мы озвучили план из 5 этапов выхода из карантина", - подчеркнул глава правительства.