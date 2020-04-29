29.04.2020 14:14

Геннадий Кернес: известные харьковчане, уникальные разработки и проекты достойны мирового признания

Городской голова поддержал инициативную команду проекта и призвал харьковчан присоединятся к разработке бренда города.



://t.me/kernes59

«Харьков первый во многом. Много известных людей, уникальных разработок, проектов родом из нашего города, которые достойны внимания по всему миру.

Сейчас мы занимаемся разработкой бренда Харькова. Команда города и креативных агентств объединились для его создания. И что важно – на проект не выделялось ни копейки бюджета. Исключительно личная мотивация и желание внести свою лепту в развитие Харькова.

Я поддерживаю эту инициативу и призываю каждого присоединиться. Проходите опрос о том, каким вы видите Харьков сегодня и каким хотите видеть его бренд.

Каждый может повлиять на то, каким будет наш город в глазах жителей и туристов» - говорится в обращении Генннадия Кернеса в телеграмм канале