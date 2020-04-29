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29.04.2020  14:14   

Геннадий Кернес: известные харьковчане, уникальные разработки и проекты достойны мирового признания

Городской голова поддержал инициативную команду проекта и призвал харьковчан присоединятся к разработке бренда города.


://t.me/kernes59
«Харьков первый во многом. Много известных людей, уникальных разработок, проектов родом из нашего города, которые достойны внимания по всему миру.
 
Сейчас мы занимаемся разработкой бренда Харькова. Команда города и креативных агентств объединились для его создания. И что важно – на проект не выделялось ни копейки бюджета. Исключительно личная мотивация и желание внести свою лепту в развитие Харькова.
 
Я поддерживаю эту инициативу и призываю каждого присоединиться. Проходите опрос о том, каким вы видите Харьков сегодня и каким хотите видеть его бренд. 
Каждый может повлиять на то, каким будет наш город в глазах жителей и туристов» - говорится в обращении Генннадия Кернеса в телеграмм канале 
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, харьков, разработка, бренд, призыв
 
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