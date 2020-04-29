Гривневый «червонец» уходит в прошлое

Нацбанк выпустит монету номиналом 10 гривен, которая вытеснит аналогичную купюру и будет иметь собственный электронный сигнал-подпись для быстрого подсчета.
Монета номиналом 10 гривен будет введена в оборот с 3 июня 2020 года и выпущена тиражом 5 миллионов штук. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
По словам сотрудников НБУ, она постепенно должна заменить соответствующие банкноты и ею можно будет свободно рассчитаться в торговых точках. Отмечалось, что с начала первого этапа введения денежных знаков банки смогут выдавать их своим клиентам, предварительно получив их в Нацбанке.
В пресс-службе регулятора добавили, что гражданам не нужно будет специально проводить процедуру обмена и они смогут рассчитываться как купюрами, так и монетами.
"Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривни, которое продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", - говорится в сообщении.
Номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен). С учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд грн.
"Монеты находятся в обращении около 20 - 25 лет. А банкноты номиналом 10 гривен могут быть в обращении незначительный промежуток времени - в среднем один-два года. Поэтому банкноты нужно почти ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств", - объясняют в регуляторе.
В регуляторе подчеркивают, что не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на оборотные монеты этого номинала - можна будет неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предыдущими банкнотами. А в результате естественного износа банкноты будут постепенно заменяться в обращении монетами.
"Новая оборотная монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа ) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. Благодаря большему диаметру и гурту (третья сторона монеты) со специальным крупным рифлением гражданам будет легко отличить ее от оборотных монет других номиналов", - заявили в НБУ.
На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.
Во время автоматизированного перечисления монет на специальном оборудовании для их идентификации используются следующие технические характеристики: размер и вес, а также так называемый электромагнитный подпись - электронный сигнал, характерный для того или иного материала.
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