Главная Новости Власть В КП БТИ продолжают реализовывать социальный проект для жителей Жихаря (ВИДЕО)
29.04.2020  10:17   

В КП БТИ продолжают реализовывать социальный проект для жителей Жихаря (ВИДЕО)

Людям помогают оформлять документы на недвижимость и землю.


//izvestia.kharkov.ua

Соответствующее поручение, а именно – помочь жителям частного сектора Жихарь решить их юридические вопросы и оформить недвижимость дал городской голова.

В поселке организовали прием людей, в БТИ ездить было не нужно.

По словам местных жителей, вся процедура прошла довольно быстро.

«Нам необходимо было приватизировать участок и оформить постройки. Мы весь комплекс услуг получили, под ключ все сделали и получаем вот сейчас все документы. Мы никуда не ходили, все это было в одном месте, все быстро оформили», – рассказала Валентина Мусина.

Социальный проект для жителей Жихаря продолжается, рассказывает заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот. Говорит, что уже десятки людей получили документы.
 
«Мэр поставил нам задачу, мы на базе КП «БТИ» создали специальное подразделение, которое работает с жителями Жихаря напрямую и суть услуги заключается в том, что мы первично каждому желающему проводим аудит тех документов, которые есть, разбираем детально ситуацию. Готовим детальный план, как его реализовать для того, чтобы достичь заведомого результата, оформить на себя право собственности на свою землю, на свою недвижимость, узаконить свои постройки, унаследовать имущество, которое не было унаследовано вовремя», – рассказал Олег Дробот.
 
За каждым человеком закрепляют отдельного менеджера. Сам он связывается с различными департаментами, частными организациями и другими подрядчиками.
 
«Каждый житель нашего города может обратиться в КП «БТИ» и заказать комплексную услугу оформления документов «под ключ». В этом же и ценность КП «БТИ», потому что людям не надо вникать, разбираться во всех сложностях процедур, сегодня КП «БТИ» берет на себя полностью этот вопрос и доводит его до результата. Главное, что жители чувствуют, что их вопросом занимаются», – объяснил Олег Дробот
 

Тэги:  бти, недвижимость, харьков
 
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