Главная Новости Власть Представители бизнеса получат финансовую помощь по частичной безработице на период карантина
29.04.2020  08:32   

Представители бизнеса получат финансовую помощь по частичной безработице на период карантина

Для этого субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться в центр занятости в течение 30 календарных дней с момента остановки (сокращения) деятельности.


// ХОГА
Об этом сообщили в центре занятости.

«28 апреля вступил в силу Порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», - отметил директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко. 

Специалисты отмечают, что для получения финансовой помощи по частичной безработице на период карантина субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться в течение 30 календарных дней с момента остановки (сокращения) деятельности в центр занятости по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

За более подробной информацией советуют обращаться в базовые центры занятости и филиалы Харьковского областного центра занятости.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  карантин, помощь по безработице, харьков, малый бизнес
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.04 Медицина Карта распространения COVID-19 в Харькове и области 29.04 Медицина В Харькове и области зафиксировали 237 случаев COVID-19 29.04 Власть Правительство запретило украинцам выезжать из страны на заработки
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 