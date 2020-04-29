Представители бизнеса получат финансовую помощь по частичной безработице на период карантина

29.04.2020 08:32

Для этого субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться в центр занятости в течение 30 календарных дней с момента остановки (сокращения) деятельности.

Об этом сообщили в центре занятости

«28 апреля вступил в силу Порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», - отметил директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко.

Специалисты отмечают, что для получения финансовой помощи по частичной безработице на период карантина субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться в течение 30 календарных дней с момента остановки (сокращения) деятельности в центр занятости по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

За более подробной информацией советуют обращаться в базовые центры занятости и филиалы Харьковского областного центра занятости.