Представители бизнеса получат финансовую помощь по частичной безработице на период карантина

Для этого субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться в центр занятости в течение 30 календарных дней с момента остановки (сокращения) деятельности.
«28 апреля вступил в силу Порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», - отметил директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко.
Специалисты отмечают, что для получения финансовой помощи по частичной безработице на период карантина субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться в течение 30 календарных дней с момента остановки (сокращения) деятельности в центр занятости по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное социальное страхование.
За более подробной информацией советуют обращаться в базовые центры занятости и филиалы Харьковского областного центра занятости.
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