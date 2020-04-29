29.04.2020 08:50

Правительство запретило украинцам выезжать из страны на заработки

Кабинет министров запретил украинским трудовым мигрантам выезжать за границу с целью заработка, временно.



//izvestia.kharkov.ua

Такая позиция украинской власти вызвана соображениями безопасности граждан. Данные меры будут работать до улучшения ситуации с пандемией коронавируса.



«Поступают обращения о помощи в вывозе украинцев на работу в другие страны, но правительство Украины руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан. В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом» – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



После введения чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 в Украине пришлось вернуть около миллиона человек из разных стран.



«Поэтому на этом фоне нелогичным кажется параллельно организовать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается эпидемия той или иной степени интенсивности», – отметил Дмитрий Кулеба



В то же время потребность в украинских работниках у стран-партнеров велика. И это, например, подтверждает ситуация, которая сложилась на польском рынке, а именно зависимость от иностранных работников.

По словам иностранных экспертов, сезонные работы в текущем году будет сложно начать без трудовых мигрантов. Поэтому позиция запрета выезда украинцев за границу, возможно, будет пересмотрена правительством. Только в контексте изменения ситуации с пандемией COVID-19.

По статистике, приведенной Всемирным банком, объем денежных переводов украинских трудовых мигрантов за 2019 стал рекордным. Украина остается крупнейшим получателем денежных переводов в регионе, достигнув нового рекордного показателя около 16 миллиардов долларов в 2019 году.