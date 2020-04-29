29.04.2020 08:18

Как работают ЦНАПы во время карантина

В центрах предоставления административных услуг ввели несколько новшеств. Но лишь на время карантина. Акцент сделали именно на дистанционную работу, но администраторы продолжили работать и в офисах из-за того, что не все услуги можно перенести в онлайн формат.



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Чтобы избежать скоплений, в центре принимают только по предварительной записи. Оставили только электронную очередь, записаться к ней можно на официальном чайтий ЦНАП или через колл-центр.



В центре все же призывают, чтобы посетители по возможности оставались дома. И получали услуги дистанционно, тем более, этот перечень можно увидеть на официальном сайте ЦНАП в разделе "реестр услуг". И онлайн можно сделать не все документы, для их оформления все же придется прийти к центру.



«Среди таких услуг - выдача и оформление паспорта гражданина Украины, регистрация\снятие с регистрации места проживания, выдача справки о регистрации места проживания, комплекс на услугу «Є-малюк». Прекращено предоставление консультаций, а также выезд мобильного администратора для предоставления услуг определенной категории граждан дома», – рассказала директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.



Это сделали, чтобы на время карантина минимизировать контакты администраторов с посетителями. А еще в центре сократили график работы, проверяют самочувствие работников в начале рабочего дня и ввели санитарный час.



«Мы проводим систематическое влажную уборку со средствами дезинфекции. Кроме того, мы регулярно проветриваем помещения и воскресенье мы проводим дезинфекцию озонатором. Кроме того, мы обеспечили как наших работников, так и посетителей необходимыми антисептическими средствами для того, чтобы можно было дезинфицировать руки и поверхности», – рассказала Виктория Китайгородская.



Также после каждого посетителя обрабатывают стул и рабочие поверхности.