Главная Новости Власть Зеленский подписал закон о запуске продажи земли с 1 июля 2021 года
28.04.2020  15:25   

Зеленский подписал закон о запуске продажи земли с 1 июля 2021 года

Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон об обороте сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.


://president.gov.ua/

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины", - сказано в сообщении.

Источник:   Президент Украины
 
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