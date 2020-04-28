28.04.2020 08:56

В Харькове создают горячую линию городского головы по вопросам медицины

В Харькове работают над созданием горячей линии городского головы по вопросам медицины.



//izvestia.kharkov.ua

Будет работать единый номер телефона, по которому можно будет задавать вопросы, оставлять отзывы или предложения.



«Мэр нам четко поручил отработать и запустить проект горячей линии мэра по вопросам медицины, потому что количество звонков, которые поступают в медицинские учреждения исчисляются десятками тысяч, и харьковчане звонят по разным вопросам. В том числе звонят и по вопросу записи к врачу. Мы хотим централизовать сегодня эти звонки, потому что сегодня харьковчанам сначала надо определиться в какую больницу им позвонить, найти телефон этого учреждения, позвонить туда - все это будет происходить по телефону горячей линии, по простому понятному номеру», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.



Именно над новой горячей линией пока и работают профильные департаменты городского совета. По номеру горячей линии можно будет оставить отзыв или предложение о работе того или иного учреждения.



Новации запланированы в рамках масштабных изменений в сфере медицины, ведь городской голова Геннадий Кернес объявил 2020 годом медицины.



В частности, уже сейчас харьковчане могут записаться на прием к врачу онлайн на портале Helsi.me.



«Мы наблюдаем за тем насколько активно харьковчане регистрируются в своих персональных кабинетах и насколько они готовы в будущем получать все услуги, которые мы сможем им предоставить. Речь идет и об электронных рецептах, об электронных направлениях, речь идет о единой медицинской электронной карте, где будет храниться полностью вся история болезни пациента, вся необходимая для него информация», – добавил Олег Дробот.