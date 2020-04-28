В Харькове создают горячую линию городского головы по вопросам медицины

В Харькове работают над созданием горячей линии городского головы по вопросам медицины.
Будет работать единый номер телефона, по которому можно будет задавать вопросы, оставлять отзывы или предложения.
«Мэр нам четко поручил отработать и запустить проект горячей линии мэра по вопросам медицины, потому что количество звонков, которые поступают в медицинские учреждения исчисляются десятками тысяч, и харьковчане звонят по разным вопросам. В том числе звонят и по вопросу записи к врачу. Мы хотим централизовать сегодня эти звонки, потому что сегодня харьковчанам сначала надо определиться в какую больницу им позвонить, найти телефон этого учреждения, позвонить туда - все это будет происходить по телефону горячей линии, по простому понятному номеру», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.
Именно над новой горячей линией пока и работают профильные департаменты городского совета. По номеру горячей линии можно будет оставить отзыв или предложение о работе того или иного учреждения.
Новации запланированы в рамках масштабных изменений в сфере медицины, ведь городской голова Геннадий Кернес объявил 2020 годом медицины.
В частности, уже сейчас харьковчане могут записаться на прием к врачу онлайн на портале Helsi.me.
«Мы наблюдаем за тем насколько активно харьковчане регистрируются в своих персональных кабинетах и насколько они готовы в будущем получать все услуги, которые мы сможем им предоставить. Речь идет и об электронных рецептах, об электронных направлениях, речь идет о единой медицинской электронной карте, где будет храниться полностью вся история болезни пациента, вся необходимая для него информация», – добавил Олег Дробот.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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