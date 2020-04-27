27.04.2020 15:55

Кабмин утвердил новые тарифы на лечение больных коронавирусом

Кабинет министров своим постановлением от 24 апреля утвердил тарифы, по которым Национальная служба здоровья будет оплачивать лечение больных COVID-19.



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Как сообщает пресс-служба Минздрава, документом также определены условия, по которым привлеченные к борьбе с COVID-19 медицинские работники будут получать повышенные зарплаты.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300% заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", – заявил глава министерства Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что в зависимости от тяжести больного лечение одного больного в стационаре стоит до 15 тысяч грн. в сутки.

По словам министра, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетам: