27.04.2020 08:36

Приложением HelpMed пользуются все больше медицинских сотрудников

В Харькове IT-шники создали специальное приложение, зарегистрировавшись на котором, можно помочь медику добраться к месту работы или домой. Теперь там есть новые функции.



//helpmed.com.ua

HelpMed - мобильное приложение, разработанное специально для помощи медиков в Харькове, он работает уже около трех недель. Количество пользователей, рассказывают в городском совете, постоянно растет, люди объединяются.



«Городской совет и мэр поддержали инициативу харьковских компаний, было разработано на волонтерских началах приложение Helpmed.com.ua, благодаря которому сегодня харьковские водители могут оказать помощь медикам и подвезти на работу, либо подвезти их с работы домой. Наблюдается определенная динамика, на сегодняшний день уже 1300 пользователей зарегистрировано в системе и 500 заявок было рассмотрено», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.



Пользуются приложением медицинские работники со всех районов города. Данная инициатива, подчеркнул Олег Дробот, чрезвычайно важна, особенно сейчас, в период карантина, который в Украине продлили до 11 мая. Вероятно, что и после карантина приложение будет работать и таким образом харьковчане будут помогать друг другу.



«Интерфейс этой программы все время дорабатывается, делается проще. Сейчас уже для того, чтобы водителям и медикам было удобно связаться между собой добавили возможность общаться в Телеграмм и Вайбер. Раньше это можно было сделать либо позвонив, либо с помощью сообщения. Также добавили функцию возможности подгрузить документы, чтобы медик мог подтвердить, что он является медицинским сотрудником для того, чтобы эта услуга конкретно сегодня предоставлялась тем, кому больше всех нужна», – уточнил Олег Дробот.



