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25.04.2020  18:12   

Геннадий Кернес поделился видеоотчетом об онлайн-встрече с молодежью (ВИДЕО)

В видеоматериале отражено, с какими инициативами обратились молодежные лидеры к мэру Харькова.


//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Телеграмм поделился видеоотчетом  о своей встрече в онлайн-режиме с молодежью.

 

 

Тэги:  кернес, встреча с молодежью, харьков
 
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