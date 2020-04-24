24.04.2020 14:04

Геннадій Кернес зустрівся з молоддю онлайн

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 квітня, провів Zoom-конференцію з молоддю.



://city.kharkov.ua

Представники Молодіжної ради при Харківському міському голові запропонували мерові низку проєктів у різних сферах, які він підтримав. Перше - Геннадій Кернес пообіцяв у своїх соціальних мережах запросити молодих людей заповнити анкету, яка допоможе відобразити їхні потреби у новій Стратегії розвитку Харкова. Друге - підтримати рішення, які допоможуть залучити молодь до роботи у міській раді. Для цього планується створити резерв кадрів і запрошувати молодих людей, які хочуть працювати у місцевих органах влади, на співбесіди, а також проводити у міській раді курси для молодих лідерів з саморозвитку.

Крім того, представники Молодіжної ради розповіли міському голові, що хочуть створити еко-комплекс. Торік їхній проєкт переміг у конкурсі на Бюджет участі. Як пояснив голова Молодіжної ради при Харківському міському голові Дмитро Давідьянц, планується відкрити великий еко-простір з трьома зонами - майстернею, де з пластика, який приносять люди, виготовлятимуть вироби (чашки, брелоки тощо), громадською станцією сортування відходів і зоною навчання еко-грамотності. Міський голова підтримав ідею і запросив молодих людей зустрітися, щоб допомогти їм грамотно її реалізувати.



Також представники Молодіжної ради попросили Геннадія Кернеса зв'язатися з Асоціацією міст України, щоб опрацювати концепцію поширення Бренда української молоді по всій країні і заохочувати активних представників студентського самоврядування.



Геннадій Кернес відповів на питання молоді і пообіцяв підтримати запропоновані ініціативи.



«Сьогодні ми працюємо онлайн. Підтримка буде реальна. Тому що ті проєкти, які пропонує молодь, завжди такі цікаві, перспективні, і для нас дуже важливо, щоб молоді люди відчували, що їм допомагають і дають реалізувати свої здібності. Якщо ми не будемо створювати таких можливостей, то молодь залишатиме місто, шукати себе в іншому місці. А ми для того тут і знаходимося, щоб допомагати молоді й активно брати участь в їхніх проєктах», - зазначив після відео-зустрічі Харківський міський голова.



Голова Молодіжної ради Дмитро Давідьянц підкреслив, що Геннадій Кернес - перший мер, який провів таку онлайн-зустріч з молоддю.



«Геннадій Кернес дуже відкритий до спілкування з молоддю. Завдяки його позиції до нас відкриті інші департаменти і заступники міського голови, які завжди готові допомогти», - сказав Дмитро Давідьянц.