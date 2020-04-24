Геннадій Кернес зустрівся з молоддю онлайн

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 квітня, провів Zoom-конференцію з молоддю.
Представники Молодіжної ради при Харківському міському голові запропонували мерові низку проєктів у різних сферах, які він підтримав. Перше - Геннадій Кернес пообіцяв у своїх соціальних мережах запросити молодих людей заповнити анкету, яка допоможе відобразити їхні потреби у новій Стратегії розвитку Харкова. Друге - підтримати рішення, які допоможуть залучити молодь до роботи у міській раді. Для цього планується створити резерв кадрів і запрошувати молодих людей, які хочуть працювати у місцевих органах влади, на співбесіди, а також проводити у міській раді курси для молодих лідерів з саморозвитку.
Крім того, представники Молодіжної ради розповіли міському голові, що хочуть створити еко-комплекс. Торік їхній проєкт переміг у конкурсі на Бюджет участі. Як пояснив голова Молодіжної ради при Харківському міському голові Дмитро Давідьянц, планується відкрити великий еко-простір з трьома зонами - майстернею, де з пластика, який приносять люди, виготовлятимуть вироби (чашки, брелоки тощо), громадською станцією сортування відходів і зоною навчання еко-грамотності. Міський голова підтримав ідею і запросив молодих людей зустрітися, щоб допомогти їм грамотно її реалізувати.
Також представники Молодіжної ради попросили Геннадія Кернеса зв'язатися з Асоціацією міст України, щоб опрацювати концепцію поширення Бренда української молоді по всій країні і заохочувати активних представників студентського самоврядування.
Геннадій Кернес відповів на питання молоді і пообіцяв підтримати запропоновані ініціативи.
«Сьогодні ми працюємо онлайн. Підтримка буде реальна. Тому що ті проєкти, які пропонує молодь, завжди такі цікаві, перспективні, і для нас дуже важливо, щоб молоді люди відчували, що їм допомагають і дають реалізувати свої здібності. Якщо ми не будемо створювати таких можливостей, то молодь залишатиме місто, шукати себе в іншому місці. А ми для того тут і знаходимося, щоб допомагати молоді й активно брати участь в їхніх проєктах», - зазначив після відео-зустрічі Харківський міський голова.
Голова Молодіжної ради Дмитро Давідьянц підкреслив, що Геннадій Кернес - перший мер, який провів таку онлайн-зустріч з молоддю.
«Геннадій Кернес дуже відкритий до спілкування з молоддю. Завдяки його позиції до нас відкриті інші департаменти і заступники міського голови, які завжди готові допомогти», - сказав Дмитро Давідьянц.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Синоптики обещают повышение температуры воздуха, но ветер вместе с теплом из Атлантики принесет дожди.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
влажность:
давление:
ветер: