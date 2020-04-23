Геннадий Кернес призвал горожан 9 Мая принять участие в общегородского минуте Молчания, Памяти и Благодарности

Мэр Харькова заверил, что в городе полный порядок и есть все необходимое для борьбы с коронавирусом.
Кроме того, рассказал подробно о своей инициативе - 9 мая провести минуту Молчание, Памяти и Благодарности, в которой сейчас активно приобщаются харьковчане, желающие принять участие.
«Я выступил с инициативой 9 Мая, так как скорее всего будет карантин, чтобы харьковчане могли отметить праздник 9 Мая, и почтить память своих родных, освободителей минутой, в 12 часов, молчания и выставить на обозрение фотографии своих прадедов, дедов, своих близких людей, которые воевали в этой великой войне, и одержали победу, и дали нам мирное небо над головой. Я считаю, что это предложение, если оно будет поддержано - я буду только участвовать везде, всем чем могу - помогу и помогают, у нас есть помощники. Если надо размножить фотографии, если надо сделать обрамление - мы все сделаем, все привезем, участвуйте! И вообще я хочу сказать, чтобы харьковчане были уверены в завтрашнем дне, то, что в городе порядок. Все, что необходимо для борьбы с коронавирусом - в городе есть. Все, что необходимо для полноценного восстановления городских служб - тоже мы готовы полностью», – рассказал Геннадий Кернес.
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