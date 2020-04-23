23.04.2020 08:09

Працівники виконавчих органів зможуть складати адмінпротоколи про порушення карантину

Працівників Харківської міської ради, районних адміністрацій та комунальних підприємств міста наділили повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення щодо порушень правил карантину.



// city.kharkov.ua

Таке рішення було ухвалено 22 квітня на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Як повідомив директор Юридичного департаменту В'ячеслав Басараб, такі повноваження будуть надані конкретним представникам виконавчих органів, в тому числі частині співробітників Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, адміністрацій районів, КП «Жилкомсервіс» та ін. Надалі список уповноважених на складання адмінпротоколів може бути доповнений.



За словами В'ячеслава Басараба, таким співробітникам буде видано на руки рішення виконкому, яке буде підтвердженням повноважень перевіряючого. Вони перевірятимуть, в тому числі в складі комісій, дотримання правил карантину громадянами, а саме: перебування в громадських місцях у захисних масках; дотримання режиму самоізоляції; заборона на відвідування городянами парків, скверів, зон відпочинку, установ розважальної сфери і побутового обслуговування та ін.



«На сьогоднішній день в Україні немає жодного судового рішення щодо порушення правил карантину. Це пов'язано з тим, що протоколи складені неякісно. У зв'язку з цим Юридичний департамент розробляє методичні рекомендації, в яких буде покроково розписано, як складати протоколи і хто це може робити, а також проведені навчальні заходи серед співробітників, які будуть уповноважені на складання таких протоколів», - повідомив В'ячеслав Басараб.

За його словами, приступити до своїх обов'язків перевіряючі зможуть вже наступного тижня.



Нагадаємо, за порушення правил карантину громадянам загрожує штраф від 17 тис. грн.