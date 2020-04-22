22.04.2020 14:21

Карантин в Украине продлили до 11 мая

Продление карантина связано с ростом числа зараженных коронавирусом.



// rbc.ua

Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.



Соответствующее постановление подал Минздрав.



«Учитывая те предложения и замечания, которые были представлены и озвучены министром здравоохранения ... Прошу поддержать и проголосовать. Против, воздержался - нет. Переходим к следующему вопросу», - заявил Шмыгаль на заседании.



24 апреля заканчивается срок действия карантинных ограничений, которые ввело правительство. Однако, число зараженных коронавирусом в Украине растет, особенно после пасхальных праздников, поэтому карантин продлили.



