Карантин в Украине продлили до 11 мая

Продление карантина связано с ростом числа зараженных коронавирусом.
Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Соответствующее постановление подал Минздрав.
«Учитывая те предложения и замечания, которые были представлены и озвучены министром здравоохранения ... Прошу поддержать и проголосовать. Против, воздержался - нет. Переходим к следующему вопросу», - заявил Шмыгаль на заседании.
24 апреля заканчивается срок действия карантинных ограничений, которые ввело правительство. Однако, число зараженных коронавирусом в Украине растет, особенно после пасхальных праздников, поэтому карантин продлили.
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