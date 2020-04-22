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22.04.2020  14:21   

Карантин в Украине продлили до 11 мая

Продление карантина связано с ростом числа зараженных коронавирусом.


// rbc.ua

Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Соответствующее постановление подал Минздрав.

«Учитывая те предложения и замечания, которые были представлены и озвучены министром здравоохранения ... Прошу поддержать и проголосовать. Против, воздержался - нет. Переходим к следующему вопросу», - заявил Шмыгаль на заседании.

24 апреля заканчивается срок действия карантинных ограничений, которые ввело правительство. Однако, число зараженных коронавирусом в Украине растет, особенно после пасхальных праздников, поэтому карантин продлили.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  карантин, коронавирус, продлили, украина
 
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