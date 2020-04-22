Главная Новости Власть Геннадий Кернес рассказал, что Александр Ярославский обеспечил поставку для харьковских медиков костюмов биозащиты
22.04.2020  13:09   

Геннадий Кернес рассказал, что Александр Ярославский обеспечил поставку для харьковских медиков костюмов биозащиты

Четыре тысячи костюмов биологической защиты уже доставлены в Харьков.


// Facebook

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Харькова Геннадий Кернес, отметив, что во время эпидемии самое важное - уберечь тех, кто на передовой принимает на себя первый удар.

«Харьковские медики сегодня должны быть надежнейшим образом защищены от коронавируса, чтобы не допустить ситуацию, которую мы видим в других регионах и странах.

Одна из самых важных для этого вещей - костюмы биологической защиты. Их городу обеспечил харьковский бизнес. Александр Ярославский договорился с Павлом Фуксом, и сегодня на складе есть 4 тысячи этих костюмов для наших врачей. С такими людьми нам ничего не страшно.

Мы выстоим, мы выдержим, потому что мы харьковчане, и мы любим Харьков!», – написал он.

Тэги:  кернес, ярославский, харьков, костют биозащиты, медики, коронавирус, карантин
 
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