22.04.2020 13:09

Геннадий Кернес рассказал, что Александр Ярославский обеспечил поставку для харьковских медиков костюмов биозащиты

Четыре тысячи костюмов биологической защиты уже доставлены в Харьков.



// Facebook

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Харькова Геннадий Кернес, отметив, что во время эпидемии самое важное - уберечь тех, кто на передовой принимает на себя первый удар.



«Харьковские медики сегодня должны быть надежнейшим образом защищены от коронавируса, чтобы не допустить ситуацию, которую мы видим в других регионах и странах.



Одна из самых важных для этого вещей - костюмы биологической защиты. Их городу обеспечил харьковский бизнес. Александр Ярославский договорился с Павлом Фуксом, и сегодня на складе есть 4 тысячи этих костюмов для наших врачей. С такими людьми нам ничего не страшно.



Мы выстоим, мы выдержим, потому что мы харьковчане, и мы любим Харьков!», – написал он.