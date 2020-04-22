Геннадий Кернес рассказал, что Александр Ярославский обеспечил поставку для харьковских медиков костюмов биозащиты

Четыре тысячи костюмов биологической защиты уже доставлены в Харьков.
Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Харькова Геннадий Кернес, отметив, что во время эпидемии самое важное - уберечь тех, кто на передовой принимает на себя первый удар.
«Харьковские медики сегодня должны быть надежнейшим образом защищены от коронавируса, чтобы не допустить ситуацию, которую мы видим в других регионах и странах.
Одна из самых важных для этого вещей - костюмы биологической защиты. Их городу обеспечил харьковский бизнес. Александр Ярославский договорился с Павлом Фуксом, и сегодня на складе есть 4 тысячи этих костюмов для наших врачей. С такими людьми нам ничего не страшно.
Мы выстоим, мы выдержим, потому что мы харьковчане, и мы любим Харьков!», – написал он.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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