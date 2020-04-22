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22.04.2020  10:06   

Началась сессия Харьковского городского совета

Тридцать пятая сессия Харьковского городского совета VII началась 22 апреля в сессионном зале (пл. Конституции, 7).


://city.kharkov.ua

В зале зарегистрировались 62 депутата.  Отсутствует треть - 23 депутата. Кворум для принятия решений достигнут. Таким образом сессия открылась.

В повестку дня включены 52 вопроса и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере «YouTube».

Тэги:  сессия, харьков, горсовет, кернес, открытие.
 
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