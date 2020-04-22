Началась сессия Харьковского городского совета

Тридцать пятая сессия Харьковского городского совета VII началась 22 апреля в сессионном зале (пл. Конституции, 7).
В зале зарегистрировались 62 депутата. Отсутствует треть - 23 депутата. Кворум для принятия решений достигнут. Таким образом сессия открылась.
В повестку дня включены 52 вопроса и «Разное».
Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере «YouTube».
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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