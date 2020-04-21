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21.04.2020  16:05   

Минимальное пособие по безработице повышено до 1000 грн

Такое увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины, вступившим в силу 18 апреля 2020 года.


//kharkivoda.gov.ua
Постановление применяется с начала объявления карантина, т. е. с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.
 
Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривень для:
 
- тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволены с последнего места работы по негативным причинам (например, за прогул);
 
- молодежи, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;
 
- внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.
 
Всем безработным, которые стали на учет в период карантина и получают пособие в минимальном размере (650 грн), помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.
 
В период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата помощи по безработице назначается с первого дня регистрации.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  безработица, пособие, соцстрах
 
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