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21.04.2020  13:45   

НБУ опять хочет изменить условия открытия и закрытия банковских счетов

Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения ряд изменений в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков.


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Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения ряд изменений в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что предлагает регулятор

Предоставить право банкам:

  • открывать счет клиенту, который не имеет счетов в этом банке на основании представленных клиентом (представителем клиента) документов во время удаленного установления деловых отношений с соблюдением требований, установленных нормативно-правовым актом НБУ по вопросам финансового мониторинга;

  • закрывать подотчетные счета клиента при наличии оснований, предусмотренных статьей 69 Налогового кодекса Украины;

  • выпускать сберегательные (депозитные) сертификаты в банковских металлах;

Установить:

  • порядок открытия и закрытия счетов инвесторов – юридических лиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции;

  • особенности открытия банками счетов обособленным подразделениям иностранной неправительственной организации, представительства, филиала иностранной благотворительной организации;

  • порядок привлечения банками вкладов (депозитов) от физических лиц-предпринимателей, юридических лиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине (включая инвесторов по соглашению о разделе продукции на территории Украины) и осуществление операций с ними;

  • требования к договорам, которые заключаются между банком и клиентом при открытии счетов, в частности разрешить физическим лицам подписывать договора цифровой собственноручной подписью.

Соответствующие нормы содержит проект постановления правления НБУ «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Нацбанка».

Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 мая 2020 года на почтовый и электронный адрес Национального банка.

 

Источник:   НБУ
 Тэги:  банк, счет, открытие, условия, работа
 
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