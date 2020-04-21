НБУ опять хочет изменить условия открытия и закрытия банковских счетов

Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения ряд изменений в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков.
Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения ряд изменений в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Предоставить право банкам:
открывать счет клиенту, который не имеет счетов в этом банке на основании представленных клиентом (представителем клиента) документов во время удаленного установления деловых отношений с соблюдением требований, установленных нормативно-правовым актом НБУ по вопросам финансового мониторинга;
закрывать подотчетные счета клиента при наличии оснований, предусмотренных статьей 69 Налогового кодекса Украины;
выпускать сберегательные (депозитные) сертификаты в банковских металлах;
Установить:
порядок открытия и закрытия счетов инвесторов – юридических лиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции;
особенности открытия банками счетов обособленным подразделениям иностранной неправительственной организации, представительства, филиала иностранной благотворительной организации;
порядок привлечения банками вкладов (депозитов) от физических лиц-предпринимателей, юридических лиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине (включая инвесторов по соглашению о разделе продукции на территории Украины) и осуществление операций с ними;
требования к договорам, которые заключаются между банком и клиентом при открытии счетов, в частности разрешить физическим лицам подписывать договора цифровой собственноручной подписью.
Соответствующие нормы содержит проект постановления правления НБУ «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Нацбанка».
Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 мая 2020 года на почтовый и электронный адрес Национального банка.
День плохо подходит для любых сфер, где нет готовых ответов. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
У православных наступил Светлый вторник, второй день пасхальной недели. В народном календаре это праздник «Родион-выверни оглобли».
влажность:
давление:
ветер: