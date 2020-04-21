21.04.2020 12:32
Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидают в начале мая
Антикризисные меры правительство будет внедрять после прохождения пика заболеваемости коронавирусом.
ХОГА
Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Во время совещания подробно обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас привлечен к борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.
Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных по количеству зараженных коронавирусом из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.
Дополнительно Президент поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.
«Спасибо руководителю Нацгвардии и прошу передать нашу искреннюю благодарность всему личному составу», – сказал Владимир Зеленский.