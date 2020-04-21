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21.04.2020  12:32   

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидают в начале мая

Антикризисные меры правительство будет внедрять после прохождения пика заболеваемости коронавирусом.


ХОГА
Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
 
Во время совещания подробно обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас привлечен к борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.
 
Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных по количеству зараженных коронавирусом из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.
 
Дополнительно Президент поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.
 
«Спасибо руководителю Нацгвардии и прошу передать нашу искреннюю благодарность всему личному составу», – сказал Владимир Зеленский.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, пик заболеваемости, кабмин, антикризисные меры
 
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